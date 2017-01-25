25 Ocak 2017 Çarşamba27 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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DEAŞ’ın kanlı İstanbul planı

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DEAŞ’ın kanlı İstanbul planı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ’a düzenlenen operasyon korkunç planı deşifre etti. Teröristlerle birlikte iki maket uçak ele geçirildi.
DEAŞ’ın kanlı İstanbul planı DEAŞ’ın kanlı İstanbul planı DEAŞ’ın kanlı İstanbul planı

DEAŞ adına İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla tutuklanan 9 şüpheliyle ilgili hazırlanan iddianamede, maket uçaklarla Türkiye'ye bombalı saldırı planlandığı bilgisine ulaşıldı.

25 KİŞİLİK TİM

DEAŞ adına faaliyetlerde bulundukları ve İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 9 şüphelinin, yargılanmasına başlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında yakalanamayan sanık Fuat Güneş hakkında araştırma yapıldığı sırada, DEAŞ mensupları tarafından İstanbul'da düzenlenmesi planlanan bir saldırı kapsamında, kimliği belirlenemeyen bir telefon kullanıcısının Şanlıurfa'dan İstanbul'a silah transferi yaptığı ve bu işin içinde başka şahısların da bulunduğu bilgisinin alındığı anlatıldı.

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İddianamede, DEAŞ'ın maket uçaklarla İstanbul'a bombalı saldırı yapacağı, bu uçaklarla ilgili Türkiye'ye yönelik izleme ve keşif faaliyetlerinde bulunulduğu, uçakların sipariş usulü elde edildiği, bu uçakların 50 kilo ağırlığında bomba taşıma kapasitesinin olduğunun tespit edildiği, suç tarihi aralığında DEAŞ'ın eylem yapmak için 25 kişilik eğitimli bir timi hazır beklettiği bilgisine ulaşıldığı vurgulandı.

Yeni Şafak

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