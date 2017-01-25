Milli Görüş'ten "Referanduma"a son nokta

Anayasa değişikliği ile ilgili yaptığı açıklamaların farklı mecralara çekmeye çalışıldığını söyleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz netiz, sözümüzü kimse çarpıtmasın"dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kayseri’de katıldığı programlarda, ‘anayasa değişikliği’ ile ilgili yaptıkları açıklamaları farklı mecralara çekmeye çalışanlara seslendi.

Karamollaoğlu, “Bazen söylediklerimiz hoşlarına gitmiyor, bazen de onu başka türlü yorumlamaya kalkıyorlar ama biz netiz. Bizim sözümüzü kimse çarpıtmaya kalkmasın” dedi. Karamollaoğlu, “Bu konuda kafamızı yoralım, düşünelim, düşündükten sonra ikna olduysak, oyumuzu verelim. İkna olmamış bir insanı da zorlamak mantıklı değil. Bu ülke hepimizin” ifadelerini kullandı.



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Kayseri’deki temasları ikinci gününde de yoğun geçti. Karamollaoğlu, Kayseri programında muhtarlarla bir araya geldi, partisinin İl Divan Toplantısı’na katıldı, Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Programlarda yaptığı konuşmalarda önemli tespitlerde bulunan Karamollaoğlu, CHP ile AKP’nin 2002 yılında yaptığı ittifakı hatırlatarak, bugün söyledikleri sözlerin çarpıtılmaması gerektiğini söyledi. Karamollaoğlu, “Bazen söylediklerimiz hoşlarına gitmiyor, bazen de onu başka türlü yorumlamaya kalkıyorlar ama biz netiz. Bizim sözümüzü kimse çarpıtmaya kalkmasın” dedi. Aynı konuda Muhtarlar Toplantısı’ndaki yaptığı konuşmada ise Karamollaoğlu, “Bu konuda kafamızı yoralım, düşünelim, düşündükten sonra ikna olduysak, oyumuzu verelim. İkna olmamış bir insanı da zorlamak mantıklı değil. Bu ülke hepimizin” ifadelerini kullandı.

MADDİ VE MANEVİ KALKINMAYA BÜYÜK ÖNEM VERMELİYİZ

Akşam saatlerinde düzenlenen İl Divan Toplantısı’nda konuşan Karamollaoğlu, adil ve huzurlu bir dünya istediklerini söyledi. Karamollaoğlu, “Batılıların kurmak istediği bir dünya değil, adalete dayalı bir dünya. Her ülkenin huzur içinde olabileceği bir dünya! Yaşanabilir bir Türkiye’nin iki şartı var. Bir manevi kalkınmaya önem vermeliyiz. İnancı kuvvetli olan bir cemiyet meydana getirmeliyiz. Eğitimde ve birçok konuda reforma ihtiyaç var. Sadece manen güçlenmek etkili olmaya yetmez. Mutlaka maddi kalkınmayı da önemsemeliyiz. Bunları yaparsak Yeniden Büyük Türkiye doğar. Her şeyden önce şahsiyetli bir dış politika da izlemeliyiz. Savrulmayacağız. Bugün Ruslarla düşman, yarın dost. Bugün AB ile dost, yarın düşman. Dün İsrail’e ‘oneminute’ bugün ‘İsrail’den başka dostumuz yok’ demeyeceğiz. Bu kadar zikzakla bir yere gidemeyiz. Ne yapacağımıza karar vermeliyiz” değerlendirmesini yaptı.



AHDE VEFASIZLIK ETMEYİZ

Karamollaoğlu konuşmasında “Anayasa Değişikliği” ile ilgili tavırlarına yönelik de değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, “Şimdi başkanlık sistemi ile uğraşıyoruz. Başkanlık gelirse yarın bütün problemler çözülecek deniyor. Ben de merak ediyorum bu sorunlar nasıl çözülecek. Göreceğiz, sandıktan ne çıkacak. Sandıktan çıkana göre elbette politikalar belirlenecek. Ancak sandıktan bu çıksa da çıkmasa da Türkiye doğru istikamette politikalar belirlemezse bu ülke ayağa kalkamaz. Biz bunu ülkemizdeki herkese götüreceğiz, AKP’liye de, CHP’liye de, MHP’liye de anlatacağız. Bazen söylediklerimiz hoşlarına gitmiyor, bazen de onu başka türlü yorumlamaya kalkıyorlar ama biz netiz. Bizim sözümüzü kimse çarpıtmaya kalkmasın. Sözümüzü biliyoruz, söylediklerimizin de arkasındayız. Biz sözümüzden dönmeyiz, ahde vefasızlık da etmeyiz” ifadelerini kullandı.



CHP-AKP 2002 YILINDA İTTİFAK YAPTI

Muhtarlar Toplantısı’nda da konuşan Karamollaoğlu, ‘CHP ile aynı safa geldiniz’ şeklindeki eleştirilere karşı da tarihi bir hatırlatma da bulundu. Karamollaoğlu, “Bizim Cumhurbaşkanı’na karşı sevgimiz, güvenimiz, saygımız var. Tamam da Cumhurbaşkanı’nın her daim Tayyip Bey olacağına ilişkin elimizde bir garanti mi var. Yarın değişmeyeceği ne malum. Değişirse ne olacak. Bunun için açıkça desteğimizin ‘şartlara’ bağlı olduğunu söyledik. Bazıları bunu abarttı, ‘efendim CHP ile aynı safa geldiniz’ diyerek. Şunu unutmayın. 2002 yılında seçimler olduğu zaman Tayyip Bey yasaklıydı. Sonra ne oldu. Deniz Baykal ile Abdullah Gül bir araya geldiler ve ‘bir partinin genel başkanı mutlaka meclisde olmalı’ icap eder dediler, ittifak ile anayasayı değiştirdiler. Yanlış mı yaptılar, hayır doğru yaptılar. Orada CHP ile bir araya gelince doğru oluyor da... Bu mantık yanlış bir mantık, ters bir mantık... Bu konuda kafamızı yoralım, düşünelim, düşündükten sonra ikna olduysak, oyumuzu verelim. İkna olmamış bir insanı da zorlamak mantıklı değil. Bu ülke hepimizin” diye konuştu.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ’NE ZİYARET, MUHTARALARLA TOPLANTI

Karamollaoğlu, Kayseri’de Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı da ziyaret etti. Daha sonra Kayseri Sanayi Odası’nı ziyaret eden Karamollaoğlu, muhtarlar ile de bir araya geldi. Karamollaoğlu akşam saatlerinde ise partisinin Kayseri İl Divan Toplantısı’na katıldı.

SAADET ÖNCÜLÜK ETMELİ

Saadet Partisi’nin diğer bütün herkese öncülük yapması gerektiğini ifade eden Karamollaoğlu, “Keşmir’deki, Moro’daki baskıyı önlemek için biz harekete geçeceğiz. Bunlar olmadan dünyaya barış ve huzur gelmez. Bunu diğer İslam ülkelerine de söyleyeceğiz. Bunları dikkate almadan yeni bir dünya kuramazsınız. İslam ülkelerine barış getiremezsiniz, güçlenmeden kendinizi koruyamazsınız. Asgari ücretle geçinen insanın derdiyle dertlenmezseniz sorunu çözemezsiniz. Terörü önleyeceksiniz oradaki insanları kucaklamak zorundasınız” açıklamasını yaptı.

Karamollaoğlu, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci’yi ziyaret etti.

ARIKAN: HAKLI ÇIKMANIN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan ise konuşmasında “Dün ne söylediysek bugün onu söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz” diyerek şu hususlara dikkat çekti: “Ekonomi konusunda, dış politika konusunda, güvenlik konusunda ne söylediysek, kardeşlik hukuku gereği hangi tavsiyelerde bulunduysak gelinen süreçte haklı çıktık. Ancak şu anda haklı çıkmış olmanın gururunu değil, üzüntüsünü yaşıyoruz. Biz kimseden ‘siz haklıymışsınız özür dileriz’ demesini beklemiyoruz. Bize teşekkür edilmesini de beklemiyoruz. Ancak hiç olmazsa uçurumun kenarında olduğumuz şu günlerde sesimize kulak verin. Milletimizin ve dünyanın gerçek sorunlarını, gerçek gündemi enine boyuna tartışıp milletin yararına sonuçlara ulaşmanın zeminini hazırlayın” dedi.