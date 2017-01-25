Sibirya soğukları geliyor

İstanbul başta olmak üzere yurdumuz Balkanlar üzerinden gelen (Sibirya kökenli) soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.
Hava sıcaklıklarının 8 ila 10°C birden azalacağı ve Ocak ayı sonuna kadar da mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Yağışların öğleden sonra İstanbul’un batısında Trakya’ya yakın kesimlerinde Silivri, Çatalca, Hadımköy, Arnavutköy, Esenyurt civarında, akşam saatlerinden sonra ise şehir merkezinde önce karla karışık yağmura (sulukar) hemen ardından da kara dönüşeceği tahmin ediliyor.