25 Ocak 2017 Çarşamba27 R.Ahir 1438
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Trump'tan büyük gaf! Dalga konusu oldu

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ABD Başkanı Trump, başkanlık yemini ettiği gün toplanan kalabalığa ilişkin yeni bir gafa imza attı. Twitter'daki paylaşımı, kendisini protesto edenlerin fotoğrafıydı.
Trump'tan büyük gaf! Dalga konusu oldu
Trump'tan büyük gaf! Dalga konusu oldu Trump'tan büyük gaf! Dalga konusu oldu Trump'tan büyük gaf! Dalga konusu oldu

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık yemini ettiği gün toplanan kalabalığa ilişkin yeni bir gafa imza attı.

TRUMP, GAZETECİLERE "YERYÜZÜNDEKİ EN HAYSİYETSİZ İNSANLAR" DEDİ

Yemin törenine katılanların sayısı ile ilgili medyada yer alan haberlere sert bir karşılık veren ve 20 Ocak'ta gerçekleşen törende 1.5 milyon kişinin bulunduğunu öne süren Trump, basını yalan haber üretmekle suçlayıp, gazeteciler için 'yeryüzündeki en haysiyetsiz insanlar' ifadelerini kullandı.

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TRUMP YANLIŞLIKLA KENDİSİNİ PROTESTO EDENLERİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Ardından, ABD Başkanlığı (POTUS) Twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı. Trump, fotoğrafa iliştirdiği mesajda, 'Dün ulaştırılan bir fotoğraf, alt ve üst kat basın salonlarında sergilenecek. Teşekkürler Abbas!" dedi. Trump, fotoğrafı POTUS hesabından kendisini izleyen 22 milyon kişi ile paylaştı. Ancak, 20 Ocak günü başkanlık yemini eden Trump'ın paylaştığı kalabalık fotoğrafının, Trump'ı protesto etmek için yapılan kadınlar yürüyüşü'nün yapıldığı 21 Ocak tarihinin bulunması büyük gafı gözler önüne serdi.

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