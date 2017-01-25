25 Ocak 2017 Çarşamba27 R.Ahir 1438
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Fenerbahçe'den Eto'o atağı!

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Fenerbahçe'den Eto'o atağı!
Fenerbahçe Eto'o için Antalyaspor'a bir futbolcu + 3 milyon euro bonservis bedeli önerirken oyuncuya yıllık 3.5 milyon euro teklif edilecek.
Fenerbahçe'den Eto'o atağı! Fenerbahçe'den Eto'o atağı! Fenerbahçe'den Eto'o atağı!

 

Eto'o sevdası bir türlü bitmiyor. Daha önce Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un ve Başakşehir'in de transfer etmek için girişimde bulunduğu Eto'o bu kez Fenerbahçe'nin gündemine geldi.

ÜÇ MİLYON EURO VE BİR FUTBOLCU

Gol yollarında sıkıntı çeken ve bir forvet arayışına giren Fenerbahçeli yöneticilerin, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile bir ön görüşme yaparak transfer için teklif yaptıkları öğrenilirken sarı-lacivertlilerin, Eto'o için Antalyaspor'a bir futbolcu + 3 milyon euro bonservis bedeli önerdiği öğrenildi. Dünyaca ünlü yıldız Eto'o'nun da yıllık 3.5 milyon euro karşılığında 1.5 yıllık sözleşme ile kadroya katılmayı düşünüldüğü belirlendi.

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