25 Ocak 2017 Çarşamba27 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Dolar güne yükselişle başladı

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Dün yaşadığı dalgalanmadan sonra kayıplarını telafi eden TL'de bu sabah ilk işlemler kayıplarla gerçekleşiyor. Gözler TCMB'nin likidite adımlarında olacak.
Dolar güne yükselişle başladı
Dolar güne yükselişle başladı Dolar güne yükselişle başladı Dolar güne yükselişle başladı

Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini sabit tutarak koridorun üst bandı ve geç likidite penceresi faizini artırdığı PPK toplantısı ardından piyasada gözler bugün atılacak likidite adımlarında olacak.

Dolar/TL dün PPK kararlarına sert yükseliş olarak ilk tepkiyi vermiş, sonrasında ise kayıplarının büyük kısmını geri almıştı.

Dün akşam saatlerinde 3.7532/3.7570 seviyesinde olan dolar/TL; bu sabah 3.7825/3.7850 seviyesinde bulunuyor.

Dün aynı saatte 3.8963/3.8989 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.9195/3.9220, 4.0384/4.0412 seviyesindeki euro/TL ise 4.0565/4.0593 seviyesinde.

Kırılganlık devam ediyor

Bankacılar TCMB tarafından alınan kararların, piyasalarda global bazda bir bozulma olmaması halinde TL'de sert kayıpları engelleyeceğini, ancak önümüzdeki günlerde Fitch değerlendirmesi ve referandum sürecinin yanı sıra doların seyri de göz önüne alındığında TL'deki kırılganlığın devam edeceği görüşünde.

TCMB'nin nasıl bir fonlama kompozisyonu oluşturacağı günlük olarak belirleneceğinden yeni faiz oranları ile birlikte yarın nasıl bir faiz oranı oluşacağı bilinmiyor.

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