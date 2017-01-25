Dolar güne yükselişle başladı

Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini sabit tutarak koridorun üst bandı ve geç likidite penceresi faizini artırdığı PPK toplantısı ardından piyasada gözler bugün atılacak likidite adımlarında olacak.
Dolar/TL dün PPK kararlarına sert yükseliş olarak ilk tepkiyi vermiş, sonrasında ise kayıplarının büyük kısmını geri almıştı.
Dün akşam saatlerinde 3.7532/3.7570 seviyesinde olan dolar/TL; bu sabah 3.7825/3.7850 seviyesinde bulunuyor.
Dün aynı saatte 3.8963/3.8989 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.9195/3.9220, 4.0384/4.0412 seviyesindeki euro/TL ise 4.0565/4.0593 seviyesinde.
Kırılganlık devam ediyor
Bankacılar TCMB tarafından alınan kararların, piyasalarda global bazda bir bozulma olmaması halinde TL'de sert kayıpları engelleyeceğini, ancak önümüzdeki günlerde Fitch değerlendirmesi ve referandum sürecinin yanı sıra doların seyri de göz önüne alındığında TL'deki kırılganlığın devam edeceği görüşünde.
TCMB'nin nasıl bir fonlama kompozisyonu oluşturacağı günlük olarak belirleneceğinden yeni faiz oranları ile birlikte yarın nasıl bir faiz oranı oluşacağı bilinmiyor.