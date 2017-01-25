25 Ocak 2017 Çarşamba27 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:45Güneş 08:14Öğle 13:23İkindi 15:55Akşam 18:20Yatsı 19:43
    • 14°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 83.568 -0.76
  • Altın: 147,773 0.42
  • Dolar: 3,8232 1.23
  • Euro: 4,1019 1.04

Kemal Öztürk’ten muhafazakar medya analizi

»
Yenişafak yazarı Kemal Öztürk, muhafazakar medyanın halini değerlendirirken, “Kartel medyasının artıkları, lejyonerler, lejyon hastalığına yakalananlar, aslını kaybedenler ve kifayetsiz muhterisler elinde bu camianın birikimi perişan ediliyor” dedi.
Kemal Öztürk’ten muhafazakar medya analizi
Kemal Öztürk’ten muhafazakar medya analizi Kemal Öztürk’ten muhafazakar medya analizi Kemal Öztürk’ten muhafazakar medya analizi

Kemal Öztürk, muhafazakar medyada bazı gazeteci ve yayın yönetmenlerinin kendilerinden başka herkesi suçladıklarını, iftira attıklarını, mahkum ettiklerini belirterek, ardından da faturayı Reis’e kestiklerini, tüm bunları Reis’in emriyle yapıyorlarmış gibi göründüklerini anlattı.

Öztürk “Sonra da devletin uçaklarında, “gücü buradan alıyoruz” pozları veriyorlar. Oysa bu seviyesizlikten, bu ahlaksızlıktan herkes gibi, devletin üst makamları da rahatsız sanırım. Ancak neden bir şey yapmıyorlar, bunu bilmiyorum” diye yazdı.

Kemal Öztürk’ün Yenişafak’taki yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Mesleğimiz hiç bu kadar seviye kaybetmemişti. Gazete manşetleri hiç bu kadar ciddiyetsiz olmamıştı. Yayın yönetmenlerinin kalibresi hiç bu kadar düşmemişti. Köşe yazarlığı hiç bu kadar ucuzlamamıştı. Ve haberin değeri hiç bu kadar yerlerde sürünmemişti.

Artık gazeteci ya da köşe yazarı olmak isteyenler yayın yönetmenlerinin imtihanından geçmiyor, Siyasilerin torpilini arıyorlar.

Bütün birikimimizi heder ediyorlar

Bir sel gelip, sanki tırnaklarımızla biriktirdiğimiz tüm değerleri silip süpürdü. Bütün birikimimiz, bütün çabamız, bir 'kuş' kadar beyni olmayan, yeni yetme yayın yönetmenleri, köşe yazarları, tv yorumcuları tarafından heder ediliyor gözümüzün önünde.

Ne büyük dram. Ne büyük erozyon. Ne büyük kayıp bizim için. Çünkü muhafazakar medya, ahlakı, adaleti, dürüstlüğü, kaliteyi ve millet menfaatini hep önde tutmak için uğraştı. Bunun için de çok fedakarlık yaptı, bedel ödedi. Zira “kartel medyası” dediğimiz insanları bu yüzden eleştiriyorduk.

Peki şimdi?

Kartel medyasının artıkları, lejyonerler, lejyon hastalığına yakalananlar, aslını kaybedenler ve kifayetsiz muhterisler elinde bu camianın birikimi perişan ediliyor. Sadece seviyeyi aşağı çekmekle kalmıyorlar, aynı zamanda kendinden başka herkesi, muhafazakar medya da dahil, suçluyor, iftira atıyor, mahkum ediyor ve bir nefret halesi oluşturuyorlar. 23. yılını kutladığımız gün, bu müfteri ekip yine Yeni Şafak Gazetesi'ne saldırıp, iftira atmakla meşguldü.

Faturayı “Reis”e kesiyorlar

Ne hazindir ki, bu kifayetsiz muhterisler ve lejyonerler bunları yaparken, siyasilerin arkasına saklanıyorlar, iktidarın gölgesinde kaybolmaya çalışıyorlar. Sanki “Reis” tüm bunların yapılmasının emrini vermiş gibi, her şeyi ona fatura ediyorlar.

Sonra da devletin uçaklarında, “gücü buradan alıyoruz” pozları veriyorlar. Oysa bu seviyesizlikten, bu ahlaksızlıktan herkes gibi, devletin üst makamları da rahatsız sanırım. Ancak neden bir şey yapmıyorlar, bunu bilmiyorum.

Sonuçta 23 yılı geride bıraktık bu meslekte. Yaşlanmak, yıllarla değil de, bu moral bozucu şeyleri gördükçe daha da hissediliyor sanki.

Ancak kendi adıma şunu söyleyeyim: Kalemim ve sözümle ekmeğimi kazanıyorum. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğim. Sonuna kadar adalet, ahlak, özgürlük, dürüstlük, millet, ülke ve insanlık için kullanacağım bunları.

Bedeli ne olursa olsun, vazgeçemeyeceğim.”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kemal Öztürk’ten muhafazakar medya analiziKemal Öztürk’ten muhafazakar medya analiziYenişafak yazarı Kemal Öztürk, muhafazakar medyanın halini değerlendirirken, “Kartel medyasının artıkları, lejyonerler, lejyon hastalığına yakalananlar, aslını kaybedenler ve kifayetsiz muhterisler elinde bu camianın birikimi perişan ediliyor” dedi.
Ve Türkiye sahne alır, kavga burada başlar..Ve Türkiye sahne alır, kavga burada başlar..Uluslararası sistemde yeni bir masa kuruluyor. Artık kartlar çok daha açık olacak, restleşmeler çok daha sertleşecek, ittifaklar belirsizleşecek, dostluklar ve düşmanlıklar konjonktürel olarak değişecek.
Referandum ve “Post FETÖ” belasıReferandum ve “Post FETÖ” belasıBaşımızda iki tane bela var. Başımızda FETÖ, DAEŞ, PKK, PYD, DHKP-C belaları var, ama bu iki bela, “POST FETÖ” belası..
İşte Günün Gazete manşetleriİşte Günün Gazete manşetleriİşte Günün Gazete manşetleri
işte Güne Damga Vuran Manşetlerişte Güne Damga Vuran Manşetlerişte Güne Damga Vuran Manşetler
Cumhurbaşkanı Danışmanları bakanlık bekliyorCumhurbaşkanı Danışmanları bakanlık bekliyorCumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanlarının, Başkanlık sisteminin Meclis’ten geçmesiyle heyecanlarının iyice arttığı, pek çoğunun bakanlık beklediği yazıldı.
  • Yozgatlılardan Aydın Doğan'a Ahmet Hakan uyarısı24 Ocak 2017 Salı 13:25
  • İşte Günün Gazete manşetleri24 Ocak 2017 Salı 10:30
  • ‘İhanet ederler mi?’24 Ocak 2017 Salı 09:41
  • İpler koptu kopacak!24 Ocak 2017 Salı 09:30
  • işte Güne Damga Vuran Manşetler23 Ocak 2017 Pazartesi 17:00
  • İşte Günün Gazete manşetleri23 Ocak 2017 Pazartesi 08:00
  • İşte Güne Damga Vuran Manşetler22 Ocak 2017 Pazar 17:00
  • Türkiye için dev bir adım!22 Ocak 2017 Pazar 09:51
  • CHP istemese de!22 Ocak 2017 Pazar 09:40
  • İki asırlık İngiliz-Yahudi nüfûzu sona erecek...22 Ocak 2017 Pazar 09:28
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri