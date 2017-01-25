25 Ocak 2017 Çarşamba27 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Motorin fiyatlarında indirim bekleniyor

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Motorin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 6 ya da 7 kuruş indirim bekleniyor.
Motorin fiyatlarında indirim bekleniyor
Motorin fiyatlarında indirim bekleniyor Motorin fiyatlarında indirim bekleniyor Motorin fiyatlarında indirim bekleniyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) twitter hesabından yapılan açıklamada, "26 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 6-7 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Gazyağında ve siyah ürünlerde de indirim beklenirken, benzinde fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi.
 
İndirimin 6 kuruş olması halinde motorinin litre fiyatı Ankara'da 4,74 liradan 4,68 liraya, İstanbul'da 4,69 liradan 4,63 liraya, İzmir'de 4,71 liradan 4,65 liraya inecek.
 
Fiyatlar illerde ve akaryakıt firmaları arasında ufak farklılıklar gösterebiliyor.

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Motorin fiyatlarında indirim bekleniyorMotorin fiyatlarında indirim bekleniyorMotorin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 6 ya da 7 kuruş indirim bekleniyor.
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