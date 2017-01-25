Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) twitter hesabından yapılan açıklamada, "26 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 6-7 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Gazyağında ve siyah ürünlerde de indirim beklenirken, benzinde fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi.
İndirimin 6 kuruş olması halinde motorinin litre fiyatı Ankara'da 4,74 liradan 4,68 liraya, İstanbul'da 4,69 liradan 4,63 liraya, İzmir'de 4,71 liradan 4,65 liraya inecek.
Fiyatlar illerde ve akaryakıt firmaları arasında ufak farklılıklar gösterebiliyor.
25 Ocak 2017 Çarşamba27 R.Ahir 1438
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Motorin fiyatlarında indirim bekleniyor
Motorin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 6 ya da 7 kuruş indirim bekleniyor.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) twitter hesabından yapılan açıklamada, "26 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 6-7 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Gazyağında ve siyah ürünlerde de indirim beklenirken, benzinde fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi.
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