25 Ocak 2017 Çarşamba27 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:45Güneş 08:14Öğle 13:23İkindi 15:55Akşam 18:20Yatsı 19:43
    • 13°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 84.208 1.40
  • Altın: 146,819 -0.01
  • Dolar: 3,7931 0.87
  • Euro: 4,0654 0.65

Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti

»
Bindiği otomobilde erkek arkadaşıyla tartışınca, otomobilden inip yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden İlknur Aker'in cansız bedeninin üstünden çok sayıda araç geçti
Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti
Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti

İzmir'in Balçova İlçesinde, iddialara göre otomobilde erkek arkadaşıyla tartışan 30 yaşındaki İlknur Aker, park halindeki otomobilden inerek yolun karşısına geçmeye çalışırken servis minibüsünün çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Kaza, bugün saat 6.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Selway alışveriş merkezinin yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balçova'dan Karabağlar istikametine seyir halinde olan 45 ZA 0154 plakalı otomobilin sürücüsü Metin Kaplan, bilinmeyen bir sebeple arkadaşı İlknur Aker ile tartışmaya başladı.

Kaplan, tartışmanın devam etmesi üzerine otomobilini yol kenarına park etti. Bu sırada park halindeki otomobilden inen Aker, yolun karşısına geçmeye çalışırken, Karabağlar'dan Balçova yönüne seyir halinde olan Ş.Ö. yönetimindeki 35 S 00471 plakalı servis minibüsü çarptı.

CANSIZ BEDENİNİN ÜSTÜNDEN ÇOK SAYIDA ARAÇ GEÇTİ!

Kazayı gören diğer sürücüler ise durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Öte yandan çarpmanın etkisiyle yola savrulan Aker'in cansız bedeninin üstünden çok sayıda araç geçti.

885777.jpg

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Aker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Feci şekilde can veren genç kadının cesedi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, servis şoförü Ş.Ö. ile Metin Kaplan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybettiYolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybettiBindiği otomobilde erkek arkadaşıyla tartışınca, otomobilden inip yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden İlknur Aker'in cansız bedeninin üstünden çok sayıda araç geçti
TBMM'de yeni düzen! Tarih oluyorTBMM'de yeni düzen! Tarih oluyorTürkiye’nin Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmesiyle birlikte TBMM Genel Kurulu’nun alışkın olduğumuz görüntüsü tarih olacak.
En büyük MHP'li STK'nın referandum kararı!En büyük MHP'li STK'nın referandum kararı!MHP'ye yakınlığı ile bilinen en büyük STK'lardan Türkiye Kamu Sen'in genel başkanı İsmail Koncuk referandumda hayır diyeceklerini açıkladı. Koncuk'un bu açıklamasının ardından tehdit edildiği ileri sürüldü. Yeniçağ'ın haberi şöyle:
Evlilik programları Türk aile yapısını bozuyor!Evlilik programları Türk aile yapısını bozuyor!Meclis Araştırma Komisyonunun raporuna göre evlilik programlarının izlenme sebepleri arasında ilk sırada yüzde 45 ile merak geldiği açıklandı.
DEAŞ’ın kanlı İstanbul planıDEAŞ’ın kanlı İstanbul planıİstanbul'da terör örgütü DEAŞ’a düzenlenen operasyon korkunç planı deşifre etti. Teröristlerle birlikte iki maket uçak ele geçirildi.
Sibirya soğukları geliyorSibirya soğukları geliyorİstanbul'da bugün sabah saatlerinde Trakya civarında, akşam ise şehrin merkezinde kar yağışı bekleniyor.
  • TSK 180 hedefi vurdu! 17 terörist öldürüldü25 Ocak 2017 Çarşamba 08:54
  • MHP'de "hayır" diyen başkan görevden alındı25 Ocak 2017 Çarşamba 08:54
  • Arınç, 'Erdoğan'dan af diledi' iddiasını yalanladı25 Ocak 2017 Çarşamba 08:50
  • Akın İpek'in tüm mal varlığına el konuldu25 Ocak 2017 Çarşamba 08:41
  • Aldatılan kadının 50 milyon dolarlık intikamı25 Ocak 2017 Çarşamba 08:37
  • İşte FETÖ'nün en tepedeki ablası25 Ocak 2017 Çarşamba 08:31
  • İstanbullular dikkat! Bazı seferler iptal edildi25 Ocak 2017 Çarşamba 08:09
  • El Bab şehitlerimizin intikamları alındı25 Ocak 2017 Çarşamba 08:07
  • TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı25 Ocak 2017 Çarşamba 01:45
  • Tunceli’de 400 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi24 Ocak 2017 Salı 23:54
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri