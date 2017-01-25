DAEŞ'in sözde kadısı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli Radown, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli Radown'u ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve ''Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'' suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

DAEŞ'İN SÖZDE KADISI

"Muaviye" kod adlı şüpheli Abdurrauf Sertin'in sorumlu olduğu evlere yönelik operasyonlarda, Ortaköy saldırısını gerçekleştiren şüpheli Abdulkadir Masharipov'un da yakalandığı anımsatılan sevk yazısında, Yasser Mohammed Salem Radown'a ilişkin yapılan çalışmalarda şüphelinin çatışma bölgelerinde DAEŞ bünyesinde "kadı" olarak görev yaptığının tespit edildiği vurgulandı.

TELEFONU MAKATINDAN ÇIKTI

Şüphelinin makat bölgesinde bulunan ve çıkarılan cep telefonunda, silah fotoğraflarının da olduğu aktarılan sevk yazısında, örgüt bünyesinde ''Ebu Cihad'' kod ismini kullanarak kadı seviyesinde illegal faaliyette bulunan ''Reina saldırısı benzeri ya da canlı bomba eylemi potansiyeli bulunan'' şüpheli Radown'un tutuklanması talep edildi.

NOT DEFTERİNDEN ÇIKTI

Şüpheli Radown'un üst aramasında çıkan not defterine ilişkin bilgilere de yer verilen sevk yazısında, defterde çok sayıda telefon numarası, adres ve isimlerin yazılı olduğu belirtilerek, söz konusu telefon numaralarına ilişkin yapılan incelemelerde örgütle iltisaklı veya çatışma bölgeleri ile irtibatlı birçok örgüt mensubuna ait telefon numarası olduğu ifade edildi.

Şüphelinin makat bölgesinde bulunan ve çıkarılan cep telefonunda, silah fotoğraflarının da olduğu aktarılan sevk yazısında, örgüt bünyesinde ''Ebu Cihad'' kod ismini kullanarak kadı seviyesinde illegal faaliyette bulunan ''Reina saldırısı benzeri ya da canlı bomba eylemi potansiyeli bulunan'' şüpheli Radown'un tutuklanması talep edildi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, mevcut delil durumu, suçun vasıf ve mahiyeti ile kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunmasını dikkate alarak, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve ''Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'' suçlarından şüpheli Radown'un tutuklanmasına karar verdi.