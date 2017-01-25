MEB'in yeni müfredatına şikayet yağıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 13 Ocak’ta tartışmaya açtığı yeni ders müfredatı için 10 günde 112 bin öneri ve şikâyet geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), 13 Ocak’ta tartışmaya açtığı yeni müfredat ders programlarına 10 günde 112 bin görüş, öneri, şikayet ve talep geldi.

En çok öneri yapılan dersler İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Tarih ve Türkçe oldu. Evrim Teorisi’nin çıkarıldığı Biyoloji dersine de çok sayıda öneri geldi.

106 BİN 253 İLETİ

MEB’in verilerine göre ilkokul, ortaokul ve lise müfredat programlarına ilgi yoğun oldu. 23 Ocak tarihine kadar tüm kademelerde 50 ders programı için 106 bin 253 ileti bırakıldı.

Bakanlığın kurumsal e-posta adreslerine de 6 bin 500 görüş iletildi. İlkokul müfredatı kapsamında bulunan 11 ders için 20 bin 371 görüş iletildi. 3 bin 645 iletiyle Türkçe ilk sırada yer aldı.

2 bin 689 iletiyle Görsel Sanatlar, 2 bin 373 iletiyle Hayat Bilgisi, 2 bin 251 iletiyle İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi en çok görüş ve önerinin yapıldığı dersler olarak dikkat çekti. Trafik Güvenliği dersine 354, İngilizce’ye 998 öneri yapıldı.

ORTAOKULA 28 BİN MESAJ

13-23 Ocak tarihleri arasında ortaokul öğrencileri için hazırlanan 14 ders için 28 bin 298 görüş iletildi. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 6 bin 16 görüş ve öneriyle ilk sıraya yerleşti.

2 bin 142 öneriyle Türkçe, bin 918 öneriyle Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi en çok görüş bildirilen ders olarak kayıtlara geçti. İmam Hatip Ortaokulu Temel Dini Bilgiler dersine 347, Ortaokul Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) dersine 601 öneri yapıldı.

LİSEDE 25 DERS TARTIŞILDI

Lisede okutulacak 25 ders için 57 bin 610 görüş iletildi. En çok görüş İsmet İnönü’nün çıkarıldığı belirlenen Tarih dersine bildirildi. Tarih dersine 36 bin 614, Evrim Teorisi’nin çıkarıldığı Biyoloji dersine 5 bin 616 görüş ve öneri yapıldı. En az öneri 37 ile Fransızca, 61 ile Trafik Kültürü ve İlk Yardım dersi ve 139 görüş ile fen lisesi Matematik derslerine yapıldı.

HaberTürk