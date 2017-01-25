25 Ocak 2017 Çarşamba27 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:45Güneş 08:14Öğle 13:23İkindi 15:55Akşam 18:20Yatsı 19:43
    • 14°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 83.829 -0.45
  • Altın: 147,247 0.06
  • Dolar: 3,8016 0.65
  • Euro: 4,0787 0.47

Bakanlıklara 249 personel alınacak

»
5 Bakanlığın kadrosunda görevlendirilmek üzere, 249 kişi istihdam edilecek.
Bakanlıklara 249 personel alınacak
Bakanlıklara 249 personel alınacak Bakanlıklara 249 personel alınacak Bakanlıklara 249 personel alınacak

 

 

İçişleri, Dışişleri, Maliye, Aile ve Sosyal Politikalar ve Milli Savunma Bakanlığı atama kadrosu açtığını duyurdu.

Bakanlıklarda, toplamda 249 kişiyi memur kadrosundan istihdam edilecek. Devam eden soruşturmalar kapsamında görevden uzaklaştırılan kişilerden oluşan açıklar bu şekilde kapatılacak.

KPSS ŞARTI İSTENMİYOR, LİSE MEZUNU OLMAK YETERLİ

Alım yapılacak bakanlıklardan biri olan Dışişleri Bakanlığı'nda KPSS şartı aranmıyor, fakat çeşitli özel şartları yerine getirmek gerekiyor.

Diğer Bakanlıkların işe alım şartları ise resmi sitelerindeki duyurularda yer alıyor.

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLADI

Bakanlıkların resmi sitelerinden yapılacak olan başvurular, bugün başladı. Başvuru yapacak kişilerin, Bakanlıkların sitesindeki formları doldurması gerekiyor.

Buna göre İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü KPSS şartıyla 25 personel, Dışişleri Bakanlığı KPSS şartı aranmadan 60 personel, Maliye Bakanlığına bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü KPSS şartıyla 9 personel, Milli Savunma Bakanlığı KPSS şartıyla 135 personel ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da KPSS şartıyla 20 personel alacak

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Silaha dönüşen bilgisayar uyarısıSilaha dönüşen bilgisayar uyarısıTürkiye’deki bütün havalimanları çok tehlikeli bir silaha dönüşebilen dizüstü bilgisayar ve patlayıcı gizleme ihtimaline karşılık uyarıldı.
Mahkeme Bilal Erdoğan soruşturmasını kapattıMahkeme Bilal Erdoğan soruşturmasını kapattıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkında İtalya'nın Bologna kentinde kara para aklama suçundan açılan soruşturma kapandı.
Ülker binlerce personel alacak!Ülker binlerce personel alacak!Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 2017 yılında 4 bin 500 kişilik personel alımı yapacaklarını söyledi.
Gülen'in avukatı ve yeğeni kayıpGülen'in avukatı ve yeğeni kayıpErzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki FETÖ / PDY davasında yargılanan Fetullah Gülen, kardeşi Salih Gülen ve Samih Yalçın'ın avukatları, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ortadan kayboldu.
Bakanlıklara 249 personel alınacakBakanlıklara 249 personel alınacak5 Bakanlığın kadrosunda görevlendirilmek üzere, 249 kişi istihdam edilecek.
DAEŞ'in sözde kadısı tutuklandıDAEŞ'in sözde kadısı tutuklandıReina saldırısına ilişkin gözaltına alınan, DAEŞ'in sözde kadısı Radown tutuklandı.
  • Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti25 Ocak 2017 Çarşamba 10:27
  • TBMM'de yeni düzen! Tarih oluyor25 Ocak 2017 Çarşamba 09:37
  • En büyük MHP'li STK'nın referandum kararı!25 Ocak 2017 Çarşamba 09:24
  • Evlilik programları Türk aile yapısını bozuyor!25 Ocak 2017 Çarşamba 09:20
  • DEAŞ’ın kanlı İstanbul planı25 Ocak 2017 Çarşamba 09:02
  • Sibirya soğukları geliyor25 Ocak 2017 Çarşamba 09:00
  • TSK 180 hedefi vurdu! 17 terörist öldürüldü25 Ocak 2017 Çarşamba 08:54
  • MHP'de "hayır" diyen başkan görevden alındı25 Ocak 2017 Çarşamba 08:54
  • Arınç, 'Erdoğan'dan af diledi' iddiasını yalanladı25 Ocak 2017 Çarşamba 08:50
  • Akın İpek'in tüm mal varlığına el konuldu25 Ocak 2017 Çarşamba 08:41
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri