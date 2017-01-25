Somali'nin başkenti Mogadişu'da hükümet yetkililerinin de kaldığı otelin önünde gerçekleştirilen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı
Sosyal medya kullanıcıları, Dayah Hotel'deki saldırıdan sonra ikinci bir patlamanın daha duyulduğunu, ayrıca bölgeden silah seslerinin geldiğini duyulduğunu aktarıyor.
Saldırıyı Eş Şebab üstlendi.
25 Ocak 2017 Çarşamba27 R.Ahir 1438
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Otele bombalı saldırı! 12 kişi hayatını kaybetti
Somali'nin başkenti Mogadişu'da hükümet yetkililerinin de kaldığı otelin önünde gerçekleştirilen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı
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