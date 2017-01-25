25 Ocak 2017 Çarşamba27 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Otele bombalı saldırı! 12 kişi hayatını kaybetti

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Otele bombalı saldırı! 12 kişi hayatını kaybetti
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir otelin kapısına şüpheli bir aracın infilak ettiği belirtildi.
Otele bombalı saldırı! 12 kişi hayatını kaybetti Otele bombalı saldırı! 12 kişi hayatını kaybetti Otele bombalı saldırı! 12 kişi hayatını kaybetti

Somali'nin başkenti Mogadişu'da hükümet yetkililerinin de kaldığı otelin önünde gerçekleştirilen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı

Sosyal medya kullanıcıları, Dayah Hotel'deki saldırıdan sonra ikinci bir patlamanın daha duyulduğunu, ayrıca bölgeden silah seslerinin geldiğini duyulduğunu aktarıyor. 
 
Saldırıyı Eş Şebab üstlendi. 

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