Başbakan Yıldırım'dan 112 bin 400 kişiye iş müjdesi!

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti 115. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuşuyor

İşte o konuşmadan satır başları



Siyaset Akademisinin çalışmalarına katkı veren her kardeşimize huzurlarınızda içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Akademi çalışmalarına katılan herkese de buradan teşekkürlerimi sunuyorum.

112 BİN 400 KİŞİYE İŞ MÜJDESİ

Dün önemli bir adım attık, kararlar aldık. 28 Kasım-11 Ocak tarihleri arasında Doğu'da, Güneydoğu'da yatırımcılarla görüşüldü, onların talepleri dinlendi ve beklentileri görüşüldü. Ortaya çıkan sonuç gayet memnuniyet verici. 23 il için yatırım yapmak üzere müracaat edenlerin sayısı bin 200'ü aşmış durumda. Toplam yatırım miktarı da 20 milyar doları bulmuş vaziyette. Bu yatırımlar bölgede gerçekleşirse 112 bin 400 vatandaşımız, gencimiz iş aş sahibi olacak. Bunu etrafıyla düşündüğümüzde bu sayısı 500 bini geçmiş olacak. Sadece bu rakamlar ön talep sırasında yapılan müracaatlardır. Program resmen dün başladı. Program kapsamında yatırım yapan herkese yapacağı yatırımla ilgili fizibilite hazırlama, danışmanlık yapma gibi hizmeti bedelsiz devlet verecektir.

YATIRIMCIYA FAİZSİZ KREDİ

Kullanılan kaynağın her kuruşunun nereye gittiğini, israf edilmediğini bilmek istiyoruz. Yatırım için arazi temininden başlayarak arsa üzerine bina yapılması dahil desteği vermeye devam edeceğiz. 10 milyara kadar sabit yatırımın bedelini biz karşılayacağız. Fabrika kurulduktan sonra iş bitmiyor. Üretim tesislerini büyütmek, geliştirmek isteyenlere de yine destek verilecek. Fabrika kuruldu, sıra fabrikanın içini donatmaya geldi. İçeriye alet, edevat, makina ne lazımsa onunla ilgili makina teçhizatın alımında da destek veriyoruz. Bu destek kredi şeklinde, faizsiz kredi şeklinde. 2 yılı ödemesiz olacak, 4-6 yıl arasında değişecek. Eğer içerideki makinaları yurt içinden alırsa kredi süresi daha uzun ve ödeme süresi de daha fazla olacaktır.

BİR DESTEK DE İŞLETMECİYE

Bütün bunlar olduktan sonra sıra geldi işletme desteğine. Yine 4 yıl süreyle 1 yılı ödemesiz, işletme süresince işletme kredisi olarak yatırımcılara temin edilmiş olacak. Bu üretim ve imalatla ilgili konular. Ayrıca hizmet sektörüyle ilgili yatırım yapmak isteyenler için de benzer destekler var. Çağrı merkezi kurmak isteyenlere destek vereceğiz. Veri merkezi kurmak istiyorlarsa onlara da destek vereceğiz.

SURİYE'DE ATEŞKES

Göreve geldiğimizde, "Dostlukları arttıracağız, düşmanlıkları azaltacağız" dedik. Buna mecburuz; çünkü bölgede Türkiye'de bölge ülkelerinin teminatıdır. Rusya ile ilişkilerimizi düzelttik. İsrail'le süregelen sorunumuz vardı onu bir noktaya bağladık. O günlerde de Suriye'de 6 ay içerisinde iyi bir şeyler olacak, dedik. Hamdolsun Suriye'de ateşkesin sağlanması için Rusya, İran'la birlikte inisiyatif aldık, ateşkes sağlandı. Kazakistan, Astana'da bir zirve yapıldı ve üç ülkenin ateşkesin uyulduğunun takibini yapması konusunda mutabakat sağlandı.

EMNİYET SAĞLANINCA DÖNECEKLER

Üç ülke ayrıca Suriye'de siyasi sürece uluslararası toplumun katkı sağlamasını, BM kararlarına uymasını bekliyor. Suriye'de barışın sağlanması, terör örgütlerinin temizlenmesi için bir yandan da biz Fırat Kalkanı Operasyonu ile DEAŞ, PYD, YPG'ye karşı amansız bir mücadele veriyoruz. Mücadeleyi veren Özgür Suriye Ordusu, biz de onlara destek veriyoruz. Amacımız terörle mücadeledir. Bölgeden terörün temizlenmesi, kardeş Suriye halkının can ve mal güvenliğinin huzura, esenliğe kavuşması, yıllardır memleketlerini terketmek zorunda kalan tekrar ülkelerine dönmesi öncelikle hedefimizdir. Biz onları zor zamanlarda misafir edeceğiz; ancak ülkelerinde huzur, barış, emniyet sağlandıktan sonra şüphesiz onlar da memleketlerine dönecektir.

MİLLİ İRADEYİ ALAŞAĞI ETMEK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEDİNİZ

Yüce Meclis anayasa değişikliğinde kararı verdi. AK Parti kendine yakışır bir şekilde dayanışma ruhunu bu büyük grup Meclis'te gösterdi. Bütün milletvekili arkadaşlarımın göstermiş olduğu birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ruhu için huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Yoldaş olmanın, gönüldaş olmanın gururunu bir kez daha yaşadım. Aydınlık Türkiye'nin yarınları, devletimizin bekası için tarihi bir görev yapmıştır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir düsturuna yürekten inandık. Sizler milletin dediği olacak dediniz ve milli iradeye sahip çıktınız. Milli iradeyi alaşağı etmek isteyenlere beklediği fırsatı vermediniz.

ONLARA BİR KAÇ SÖZÜM VAR

AK Parti millet gücünün üstünde güç tanımadığı için Türkiye'nin en güçlü siyasi hareketidir. Bütün teşkilatımıza, bütün kademelerine sergiledikleri bu güzel dayanışma ruhu için bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye uzun zamandır vesayet anayasalarının yol açtığı sorunları çözmeye çalışıyor. 1982 Anayasası 18 sefer değiştirilmiş. Biz 19'uncu değişikliği de Meclis'te halk oylamasına götürmek suretiyle geçirdik. Bu anayasa Türkiye'nin bugünkü isteğini karşılayamıyor, demokrasinin gereklerini yerine getiremiyor. Bu anayasa değişikliğinin karşısında olanlara milletimin huzurunda söyleyeceğim birkaç söz var.