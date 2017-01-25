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Çocuklarınızı gripten böyle koruyabilirsiniz

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Çocuklarınızı gripten böyle koruyabilirsiniz
Bebek ve çocukları gripten korumanın yollarıKışın soğuk havaların etkisiyle bebek ve çocuklar salgın hastalıklar açısından risk grubunda yer alıyor. Peki onları gripten korumak için neler yapılmalı?
Çocuklarınızı gripten böyle koruyabilirsiniz Çocuklarınızı gripten böyle koruyabilirsiniz Çocuklarınızı gripten böyle koruyabilirsiniz

Kışın soğuk havaların etkisiyle bebek ve çocuklar salgın hastalıklar açısından risk grubunda yer alıyor. Peki onları gripten korumak için neler yapılmalı?

Kış mevsiminin en ağır koşullarda kendini gösterdiği şu günlerde bebek ve küçük çocuklarda solunum yolu enfeksiyonları ve grip hastalığı görülme sıklığı arttı. Peki bebeğiniz için grip ve solunum yolu enfeksiyonu tedavisinde en etkili yöntemler neler? İstinye Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları/Neanotoloji Uzmanı Dr. Burçin İşcan, anne sütü ile beslemenin sürdürülmesinin tedavide etkili olduğunu söyleyerek, kat kat kıyafetler giydirmekten de kaçınmak gerektiğini belirtti.

Bebek ve çocuklar, soğuk hava ile birlikte yoğun kar yağışı salgın hastalıklar açısından risk grubunun başında yer alıyor. Soğuk algınlığında çok yüksek ateş, gripte ise ani ateş yükselmesi, genel durum bozukluğu, iştahsızlık, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, öksürük, gözlerde kızarıklık, kusma ve ishal belirtilerden başlıcaları. Dr. Burçin İşcan, 6 aydan küçük çocuklarda grip aşısı yapılamadığı için, enfeksiyonu eve getirebilecek, anne-baba, kardeş gibi bireylerin aşılanmasını önerdiklerini söyledi. Ayrıca anne sütünün bağışıklık sistemini destekleyen en önemli gıda olduğunu vurgulayan Dr. İşcan, tedavi süreci ile ilgili önerilerde bulundu.

6 aydan küçükse evdekiler aşılanmalı

Bebek ve küçük çocuklarda grip hastalığını önlemek için yapılması gereken ilk şey bulaşmayı önlemek. 6 aydan küçük çocuklarda grip aşısı yapılamadığı için, enfeksiyonu eve getirebilecek, anne-baba, kardeş gibi bireylerin aşılanmasını öneriyoruz. Aile bireylerinden birisi hastalandığında ellerin bol su ve sabunla yıkanması hastalığın aile içinde yayılmasını engelleyecektir. Hasta kişinin maske takması, bebeği öpmemesi hastalığın bebeğe geçişini engellemek için dikkat edilmesi gereken noktalardır. Eğer önlemlere rağmen bebekte hastalık belirtileri başladıysa burundaki salgıların yumuşatılması ve temizlenmesi bebeği rahatlatacaktır.

Anne sütü en etkili ilaç

Anne sütü ile beslenmesinin devam ettirilmesi bebeğin bağışıklık sistemini destekleyecektir. Anne sütü içerdiği bağışıklık elemanlarından, Immünglobulinler, canlı hücreler ve birçok aktif moleküller sayesinde bağışıklık sistemini destekleyen "mucize” bir gıdadır. Bu nedenle uzmanlar hastalık durumunda bebeğin anne sütü ile beslenmesinin mutlaka devam etmesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle soğuk algınlığında anne sütü ile beslenmenin sürdürülmesi ve semptomatik tedavide tek başına yeterli oluyor.

Grip olan anne emzirmeye devam etmeli

Grip olan anne belli kurallar çerçevesinde emzirmeye devam etmeli. Eğer anne grip veya soğuk algınlığı gibi bir enfeksiyon geçiriyorsa, bebeğe bulaşmasını engellemek için el yıkama ve maske takma gibi koruyucu önlemler alarak bebeğini emzirmeyi sürdürebilir.

Sıcak nem azaltır, burun tıkanıklığını artırır

Toplumda "üşütme” olarak adlandırılan solunum yolu enfeksiyonları ailelerin bebeği veya küçük çocuğu sıcak tutmak için abartılı davranışlarda bulunmasına neden olabiliyor. Ancak, biz bebeği aşırı sıcak bir oda ısısında tutmayı veya çok kalın giydirmeyi önermiyoruz. 22-24 derece ideal bir oda ısısıdır. Aşırı sıcak bir odada nem miktarı azalacaktır ve kuruyan hava bebeğin solunum yolları kurutarak burun tıkanıklığına neden olacaktır. Bu nedenle ideal bir oda sıcaklığı ile birlikte odanın nemlendirilmesi üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren bebeği rahatlatacaktır.

Çok kalın olmayan battaniye ile örtün

Annelere tavsiyemiz, kendi giydiğinden bir kat fazlasını bebeğine giydirmesi ve bebeğini uyuturken de çok kalın olmayan bir battaniyeyle üzerini örtmesidir. Özellikle ateşli çocuklarda kalın giydirme ve örtme, ateşin kontrolsüz bir biçimde yükselmesine sebep olabileceği için dikkatli olunmalıdır.

Gereksiz antibiyotik kullanımına dikkat

Gereksiz yere kullanılan antibiyotikler faydalı mikropları da ortadan kaldırarak bir sonraki enfeksiyona davetiye çıkartmaktadır. Grip ve soğuk algınlığı ile mücadele eden ebeveynler için önerilerimiz ise şöyle;

- Özellikle soğuk algınlığında tedavi tamamen semptomatik olup, bebek veya küçük çocuklarda tıkalı burun, serum fizyolojikle ve puar benzeri burun pompalarıyla açılmalıdır.

- Soğuk algınlığı ilaçları süt çocuklarında doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır. Çünkü bu ilaçlar küçük çocuklarda ciddi yan etkilere neden olabilecek ilaçlardır.

- Mevsimsel grip hastalığında doktor tarafından tanı doğrulandıktan sonra antiviral tedavisine başlanabilir.

- Grip ve soğuk algınlığından korunmak için el hijyeni sağlanmalıdır. Salgın dönemlerinde kalabalık ve kapalı alanlar virüslerin yayılmasını hızlandırdığı için bu ortamlardan uzak durulmalıdır.

- Mevsimsel gribe karşı aşı olunmalıdır. Risk gruplarının aşılanması özellikle kreş çocuklarında bağışıklığın sağlanması için önemlidir.

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