25 Ocak 2017 Çarşamba27 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Gülen'in avukatı ve yeğeni kayıp

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Gülen'in avukatı ve yeğeni kayıp
Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki FETÖ / PDY davasında yargılanan Fetullah Gülen, kardeşi Salih Gülen ve Samih Yalçın'ın avukatları, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ortadan kayboldu.
Gülen'in avukatı ve yeğeni kayıp Gülen'in avukatı ve yeğeni kayıp Gülen'in avukatı ve yeğeni kayıp

 

Erzurum'un Pasinler İlçesi'ne bağlı Korucuk Mahallesi'nde dünyaya gelen Fethullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'e ait merkez Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi Kadıoğlu Sokak'taki 'Gülen Matbaası'nda ihbar üzerine geçen yıl Mart ayında arama yapıldı. Matbaadaki, çek/senet bordosu, banka dekontları, teyp kaseti, CD, video kaset, hard disk, SD hafıza kartlarına el konuldu. Matbaa çalışanlarından Samih Yalçın, evinde gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, Salih Gülen ve Fethullah Gülen hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Hazırlanan iddianamede, '1 numaralı şüpheli' olarak yer alan Fethullah Gülen'in 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 10- 15 yıl, 'dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan ise 2- 7 yıl hapsi istendi. Salih Gülen ile Samih Yalçın hakkında ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla 5- 10 yıl hapis cezasıyı talep edildi.

15 TEMMUZ SONRASI 2 AVUKAT KAYBOLDU

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde 11 Mayıs 2016'da görülen ilk duruşmada Fethullah Gülen'i avukat Nurullah Albayrak, Salih Gülen'i ise STV Ana Haberi sunan ve Kemal Gülen olarak tanınan yeğeni Kevser Gülen, Samih Yalçın'ı da Erzurum Baro eski Başkanı Mehmet Güzel savundu. 14 Temmuz günü görülen ikinci celsede üç avukat da hazır bulunurken Samih Yalçın, adli kontrol kararı ile tahliye edildi. Duruşmadan bir gün sonra yaşanan darbe girişimi sonrası Samih Yalçın ile avukatı Mehmet Güzel tutuklanırken, Nurullah Albayrak ile Kevser Gülen ortadan kayboldu.

DURUŞMALARDA YOKLAR

13 Ekim günü görülen 3'üncü duruşma ve 6 Aralık'ta görülen 4'üncü duruşmaya Nurullah Albayrak ile Kevser Gülen gelmedi. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen 5'nci celsede tutuklu sanık Samih Yalçın ile avukatı hazır bulunurken, Avukatlar Nurullah Albayrak ile Kevser Gülen yine gelmedi. Samih Yalçın adli kontrol kararı ile tahliyesini talep etti. Duruşma savcının mütalaasını hazırlaması için süre vererek ertelendi.

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