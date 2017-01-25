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Çin'in ABD'ye cevabı sert oldu! Savaş çıkarsa...

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Çin'in, Washington yönetiminin "Güney Çin Denizi'nde ABD çıkarlarının korunacağı ve uluslararası suların savunulacağı" açıklamasına cevabı sert oldu.
Çin'in ABD'ye cevabı sert oldu! Savaş çıkarsa...
Çin'in ABD'ye cevabı sert oldu! Savaş çıkarsa... Çin'in ABD'ye cevabı sert oldu! Savaş çıkarsa... Çin'in ABD'ye cevabı sert oldu! Savaş çıkarsa...

Çin, Washington yönetiminin "Güney Çin Denizi'nde ABD çıkarlarının korunacağı ve uluslararası suların savunulacağı" açıklamasına ilişkin "Trump ve ekibinin Güney Çin Denizi'nde savunacağı hiçbir şeyi yok." ifadesini kullandı.

Ülkenin resmi yayın organlarından China Daily gazetesinde yer alan başyazıda, yeni ABD yönetiminin, Tayvan meselesini ve Güney Çin Denizi sorununu, "Çin ile stratejik mücadelesinde koz olarak kullanacağından şüphe duyulmadığına" vurgu yapıldı.

YIKICI SONUÇLARI OLUR

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Rex Tillerson'ın, "Çin'in Güney Çin Denizi'ne erişimini engellemeliyiz." açıklamasına atıfta bulunulan başyazıda, "Bu tür saldırgan söylemler eyleme dönüşürse iki ülke arasında çok yıkıcı sonuçlar doğurması muhtemel." ifadesine yer verildi.

ÇATIŞMA İHTİMALİ ARTIYOR

China Daily'deki başyazıda, yeni Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın dünkü basın toplantısında sarf ettiği "Güney Çin Denizi'nde ABD çıkarlarını koruyacağız ve uluslararası suları savunacağız." sözleri hatırlatıldı ve "iki devlet arasında çatışma ihtimalinin arttığı" yorumu yapıldı.

Pekin yönetiminin bölgede askeri tesisler kurduğu yönünde kamuoyuyla paylaşılan uydu fotoğraflarıyla gerçeklerin çok farklı olduğu savunulan başyazıda, "Trump ve ekibinin Güney Çin Denizi'nde savunacağı hiçbir şeyi yok. Eğer bölgede bir savaş çıkacaksa bu, ABD ordusunun eylemleri sebebiyle olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

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TAYVAN LİDERİYLE KONUŞMASI 

Pekin yönetimi, Trump'ın geçen ay diplomatik teamüllere aykırı olarak Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile doğrudan telefon görüşmesi yapmasına sert tepki göstermişti. Çin, Trump'ın, ABD'nin 1979 yılından bu yana Pekin yönetimini Çin halkının tek meşru temsilcisi olarak tanıma yönünde izlediği politikayı eleştirmesinden kaygı duyulduğunu vurgulamıştı.

Trump, başkanlığı devralmadan önce "Tek Çin Politikası'nın Çin ile pazarlık edilebileceğini" söylemiş, Twitter'dan da "Çin, Güney Çin Denizi'nde askeri tesisler kurarken bize soruyor mu? Ben Tayvan liderinin tebrik telefonunu kabul edip etmeyeceğimi neden Pekin'e danışayım?" paylaşımını yapmıştı.

Pekin hükümeti, Güney Çin Denizi'nde yaklaşık üç milyon kilometrekare büyüklüğündeki bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddia ediyor. Pekin, bu iddiasını 1940'lardan kalma bir haritaya dayandırıyor.

ZENGİN YER ALTI KAYNAKLARINA SAHİP

Güney Çin Denizi'nde oluşturduğu yapay adalar üzerine hava üssü ve sivil tesisler inşa ederek ihtilaflı sularda konumunu güçlendirmeye çalışan Pekin yönetimi, yer altı kaynakları açısından zengin Güney Çin Denizi'nde başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu bölge ülkeleriyle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Bölge üzerinden yapılan gemi taşımacılığıyla dünya genelinde her yıl yaklaşık 5 trilyon dolarlık ticaret gerçekleşiyor.

Obama yönetimi, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nin, seyrüsefer özgürlüğü olan uluslararası sulara dahil olduğunu ileri sürerek bölgeye askeri unsurlar gönderiyordu. ABD yetkilileri, tartışmalı sulardaki yapay adalarda tesisler inşa eden Çin'e "uluslararası hukuku ihlal ederek bölgeyi askerileştirdiği" suçlamasında bulunuyor.

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