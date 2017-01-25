25 Ocak 2017 Çarşamba27 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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İngiltere’den Türkiyeli eksen arayışı

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Avrupa Birliği’nden ayrılma (Brexit) kararı alan İngiltere, Türkiyeli yeni bir eksen arayışında.
İngiltere’den Türkiyeli eksen arayışı
İngiltere’den Türkiyeli eksen arayışı İngiltere’den Türkiyeli eksen arayışı İngiltere’den Türkiyeli eksen arayışı

Avrupa Birliği (AB) ile yolları ayıran İngiltere, ABD ve Türkiye ile birlikte yeni bir ittifak ekseni kurma arayışında. İngiliz Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Crispin Blunt, İngiltere için, Türkiye'nin “yeni bir ortak” olabileceğini ifade etti. Blunt, “Çünkü her iki ülke de AB dışında bulunan ancak AB'nin temel ticari ortağı olan iki büyük ülke. Bu her iki ülke için de ortak ilgi alanı yaratacaktır ve iki ülke için yeni bir stratejik ilişki fırsatı doğuracaktır” şeklinde konuştu.

DARBE ŞOKUNU ANLADIK

Geçen hafta Türkiye'de temaslarda bulunan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından kabul edilen 11 kişilik komisyonun Başkanı Blunt, Türkiye izlenimleri hakkında açıklama yaptı. 15 Temmuz darbe girişiminde hasar gören parlamentoyu ziyaret ettiklerini kaydeden Blunt, “Darbe girişimi ve sonrasında Türkiye'nin yaşadığı derin şoku anlama fırsatımız oldu” ifadelerini kullandı.

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TÜRKİYE ZİYARETİ

İngiltere Başbakanı Theresa May bu hafta ABD ziyaretinin ardından Türkiye'de temaslarda bulunacak. ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından Trump'la yüz yüze görüşecek ilk lider olacak olan May'in 28 Ocak Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım ile görüşmesi planlanıyor. May'in geçen yıl başbakanlık görevine geldikten sonraki ilk Türkiye ziyaretinde yapılacak görüşmelerde, terör örgütü DEAŞ'la mücadele, Suriye'deki durum gibi birçok uluslararası konunun yanı sıra ikili siyasi ve ticari ilişkiler ele alınacak.

Yenişafak

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