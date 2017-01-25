25 Ocak 2017 Çarşamba27 R.Ahir 1438
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Mahkeme Bilal Erdoğan soruşturmasını kapattı

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Mahkeme Bilal Erdoğan soruşturmasını kapattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkında İtalya'nın Bologna kentinde kara para aklama suçundan açılan soruşturma kapandı.
Mahkeme Bilal Erdoğan soruşturmasını kapattı Mahkeme Bilal Erdoğan soruşturmasını kapattı Mahkeme Bilal Erdoğan soruşturmasını kapattı

 

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, soruşturmaya bakan  Bolonya Cumhuriyet Savcılığı, Fransa'ya kaçan işadamı Hakan Uzan'ın, kendisinin  yaptığı suç duyurusuna rağmen bir kez daha ifade vermemesi üzerine, ikinci kez  takipsizlik kararı verilmesini talep etti. Tetkik hakimliği de, talebi kabul  ederek, Bilal Erdoğan hakkındaki soruşturmayı sonlandırdı.

Bilal Erdoğan'ın avukatı Giovanni Jr. Trombini karara ilişkin olarak,  "Son derece memnunuz. Bu şikayetin arkasında kesinlikle herhangi bir kanıt yoktu,  aksine siyasi bir amaç vardı." dedi.

Bologna'daki Johns Hopkins Üniversitesinde doktorasını tamamlamak  üzere bir süre İtalya'da bulunan Bilal Erdoğan hakkında, Türkiye'de yakalama  kararı çıkarılan ve Fransa'ya kaçan Hakan Uzan'ın "İtalya'ya kara para getiriyor"  iddiası üzerine, aralık 2015'te soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma, birkaç kez Hakan Uzan'ın dinlenmesi için uzatılmış ancak  Uzan hiçbir şekilde ifade vermeye yanaşmamıştı. Savcılık daha önce de takipsizlik  kararı talep etmiş, tetkik hakimlik ise Uzan'ın konuyla ilgili ifadesinin  alınmasını istemişti.

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