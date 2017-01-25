25 Ocak 2017 Çarşamba27 R.Ahir 1438
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  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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FETÖ'cü Adil Öksüz yüzünden gözaltına alınan esnaf sonunda...

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FETÖ'cü Adil Öksüz yüzünden gözaltına alınan esnaf sonunda...
Kahramanmaraş'ta FETÖ'cü Adil Öksüz ile aynı soyadını taşıyan esnaf Adil Öksüz, soyadını "Cantürk" olarak değiştirdi.
FETÖ'cü Adil Öksüz yüzünden gözaltına alınan esnaf sonunda... FETÖ'cü Adil Öksüz yüzünden gözaltına alınan esnaf sonunda... FETÖ'cü Adil Öksüz yüzünden gözaltına alınan esnaf sonunda...

15 Temmuz darbe girişiminin kara kutusu olduğu belirtilen ve  4 milyon TL ödül ile aranan FETÖ'nün imamlarından Andırınlı Adil Öksüz ile aynı ad ve soyadını taşıyan, Hacıveliuşağı Mahallesi'nde bakkallık yapan Adil Öksüz, isim benzerliği nedeniyle zor günler yaşamaya başladı.

BİRKAÇ KEZ GÖZALTINA ALINDI

FETÖ'nün imamıyla hem aynı adı taşıması hem de Andırınlı olmaları nedeniyle zaman zaman da gözaltına alınıp, gerçek anlaşıldıktan sonra serbest bırakılan Adil Öksüz ilçe dışına çıkmaz hale geldi.

MAHKEMEYE BAŞVURDU

'Bıktım artık' diyen bakkal Adil Öksüz, soyadını değiştirmeye karar verip geçen yıl Kasım ayında Andırın Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Adil Öksüz, mahkemeye verdiği dilekçede 'Öksüz' olan soyadının 'Cantürk' olarak değiştirilmesini talep etti.

FETÖ'cü Adil Öksüz yüzünden soyadını değiştiren esnaf

'CANTÜRK' OLDU

Talebi değerlendiren mahkeme, Adil Öksüz'ün talebini kabul etti. Mahkeme kararıyla 'Öksüz' soyadı değişen Adil Cantürk, vakit kaybetmeden İlçe Nüfusu Müdürlüğü'ne başvurarak çipli ve Cantürk soyadlı yeni kimlik kartını aldı.

'ARTIK İLÇE DIŞINA ÇIKABİLİYORUM'

FETÖ imamı ile aynı isim ve soyismi taşıması nedeniyle zor günler geçirdiğini, soyadının değişmesiyle o günlerin artık geride kaldığını belirten Adil Cantürk, şunları söyledi: "Bu isim ve soy isim benzerliğinden ilçe dışına çıkamaz olmuştum. Polis ve asker kontrollerinde saatlerce kendimi anlatmak için çaba sarf ediyordum. Çok şükür o günler artık geçti, artık huzurlu bir şekilde ilçe dışına çıkabiliyorum. Bu hainin de bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini bekliyorum."

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