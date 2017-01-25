25 Ocak 2017 Çarşamba27 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Bakan Bozdağ, Gülen’in iadesi için ABD'ye gidiyor

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fetullah Gülen’in iadesi için ABD'nin yeni Adalet Bakanı’yla görüşmeye yapmaya hazırlanıyor.
Bakan Bozdağ, Gülen’in iadesi için ABD'ye gidiyor
Bakan Bozdağ, Gülen’in iadesi için ABD'ye gidiyor Bakan Bozdağ, Gülen’in iadesi için ABD'ye gidiyor Bakan Bozdağ, Gülen’in iadesi için ABD'ye gidiyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Fetullah Gülen’in iadesi için yeni Adalet Bakanı’nın görevine başlamasının ardından ABD’ye ikinci bir ziyaret daha yapabileceği öğrenildi.

YENİ YÖNETİMDEN FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI BEKLİYORUZ

Yeni Adalet Bakanı’nın Senato tarafından onaylanmasınını ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yeni Adalet Bakanı’nı önce telefonla arayacağı, ardından Washington’da görüşmeye gidebileceği öğrenildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldığı bir televizyon programında, "Sayın Trump’tan ve yeni Adalet Bakanı’ndan bu konuda bir bakış açısı geliştirmelerini beklediğimiz ve geliştireceklerine dair inancımızın yüksek olduğunu ifade etmek isterim. Umarız bir hayal kırıklığı yaşamayız. ABD Adalet Bakanı ile yeni bir görüşme olabilir. Yeni Adalet Bakanı görevine başladıktan sonra bir yeni ziyaret yapma ihtimali de olabilir" açıklamasında bulunmuştu.

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