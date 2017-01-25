25 Ocak 2017 Çarşamba27 R.Ahir 1438
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü için kritik karar!

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden serbest geçişin başlayacağını söyledi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü için kritik karar!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü için kritik karar! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için kritik karar! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için kritik karar!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde serbest geçiş sistemini hayata geçirdikten sonra insanların hayatı kolaylaştı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de aynı uygulamayı bu sene içinde hayata geçireceğiz." dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "1915 Çanakkale Köprüsü ihalesi icin 24 firma şartname aldı. Neredeyse yarı yarıya yabancı, Türk firmalar var, Çinliler, Japonlar, Koreliler, İtalyanlar, gerek ülkemizde gerek yurt dışında iş yapmış çok büyük firmalar var. Şartname satın alanların öngörüleriyle hareket edersek, 4-5 grubun teklif vereceğini düşünüyoruz, daha da artabilir. Yarın teklifleri alacağız." dedi.

"15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ SERBEST GEÇİŞ BAŞLAYACAK"

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde serbest geçiş sistemi bulunduğunu hatırlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde serbest geçiş sistemini hayata geçirdikten sonra insanların hayatı kolaylaştı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de aynı uygulamayı bu sene içinde hayata geçireceğiz." dedi.

"KANAL İSTANBUL'DA GÜZERGAH ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ"

Arslan, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin, "Kanal İstanbul Projesi'nde şehircilik anlamında özellikle orman, sulak alanlar, tarım alanları ve etkileşen alanları da dikkate alarak 5 güzergahla ilgili çalışmayı son aşamaya getirdik." diye konuştu.

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