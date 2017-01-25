25 Ocak 2017 Çarşamba27 R.Ahir 1438
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  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Yıldırım referandum tarihini açıkladı

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Yıldırım referandum tarihini açıkladı
Ankara'da AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, referandum tarihini açıkladı
Yıldırım referandum tarihini açıkladı Yıldırım referandum tarihini açıkladı Yıldırım referandum tarihini açıkladı

Anayasa değişiklik paketi Meclis'ten geçerek yasallaştı. Meclis Başkanlığı düzenlemeyi onay için Cumhurbaşkanlığı'na gönderecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değişiklik paketini onaylaması bekleniyor. Ardından referanduma gidilecek.

9-16 NİSAN

'Referendum ne zaman?' sorusu son ayların en çok merak edilen sorusu. Soruya en net cevabı Başbakan Binali Yıldırım verdi. Yüksek Seçim Kurulu'nun bu hafta tarihi açıklayacağını kaydeden Binali Yıldırım, Nisan ayının 20'sine olan sürede referandumun yapılacağını kaydetti. Binali Yıldırım'ın işaret ettiği tarih ağırlığı dikakte alındığında Referandum'un ya 9 Nisan'da ya da 16 Nisan'da yapılması bekleniyor

Binali Yıldırım Genişletilmiş Ak Parti İl Başkanları toplantısında  şöyle dedi:

Kesin tarih bu hafta belli olur diye düşünüyorum. Nisan ayının yarısına kadar ilk haftalarda 20 Nisan'a kadar referandum yapılır diye düşünüyorum.

Bu tarihi Yüksek Seçim Kurumu verecektir. Yapılan değişiklik şimdi Cumhurbşkanı'nın onayına sunuldu.

Cumhurbaşkanı imzalayacak ve resmi gazetede yayınlanacak.

60 GÜNDEN SONRA İLK PAZAR

60 günü takip eden ilk pazar günü ilk pazar günü halk oylaması yapılır diyor tarih. 

Buna göre hesabı yapın, ben bu kadarını söylemiş olayım.

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