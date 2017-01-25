DEAŞ'ın koyduğu kurallara militanları da uymuyor

2014'ün Haziran ayında Musul'u ele geçiren DEAŞ, bazı kanunlar dayatarak sigara, televizyon, cep telefonu, sakal tıraşı gibi farklı yasakları getirirken belli giyim tarzını zorunlu hale getirdi.

Örgütün "ahlak polisi" adlı yapılanması kuralların uygulanıp uygulanmadığını denetliyordu.

DEAŞ'in yasaklarını ihlal edenler ise ağır şekilde cezalandırılıyordu.

CİNSEL ŞİDDET VE İŞKENCE UYGULADIĞI BİLİNİYOR

DEAŞ mensuplarının rehin aldığı binlerce Ezidi Kürt kadınına cinsel şiddet ve işkence uyguladığı biliniyor.

ALKOL VE GENELEVDEN DOLAYI UZAKLAŞTIRILANLAR VAR

Musul'un doğusunda ele geçirilen belgelere göre, çocuklara cinsel istismar, alkol kullanımı ve geneleve gitmek örgüt mensupları arasında yaygın olan durumlar.

Rûdaw'ın ulaştığı belgelerde, bazı DEAŞ'lılerın söz konusu suçlardan dolayı cezalandırıldığı ortaya çıktı.

24 Temmuz 2014 tarihli bir belgede örgütün polisi olarak görev yapan Cihad Abdulcabbar adlı DEAŞ'lının alkol kullanma ve geneleve gitmekten dolayı görevden uzaklaştırıldığına yer veriliyor.

ÇOCUK İSTİSMARINDAN ÖRGÜTTEN ATILMIŞ

26 Temmuz 2014 tarihli belgede ise Ebu Hacer olarak bilinen ve kentteki köprülerde örgütün polisi olarak görev yapan Şevki Salah Mustafa adlı DEAŞ'lının çocuklara cinsel istismarda bulunmaktan örgütten atıldığı belirtiliyor.

Hicri takvime göre 29 Ramazan 1435'te düzenlenen belgede, Ebu Henan kod adlı DEAŞ'lı polisin, Şii olma, kadınlarla ilişki kurma ve kötü davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldığı yazılıyor.

YABANCI DEAŞ'LILARDAN İSYAN

2014 yılına ait bir belgede DEAŞ'ın halifesi Ebubekir Bağdadi'nin talimatıyla yabancılara özel Tarık Bin Ziyad adlı yeni bir birliğin kurulması kararı dikkat çekti. Rakka'nın kırsal alanlarında savaşmak üzere kurulan ve daha sonra Musul'a gönderilen söz konusu birlikte yer alan DEAŞ'lıların örgütün kararlarına karşı çıkarak savaşmayı reddettiği belirtiliyor.

Belgelere göre, ilk başta her şey yapmaya hazır olduklarını ancak daha sonra kararlara karşı çıkan 15 kişilik bir liste bulunuyor.

BİR FRANSIZ SAVAŞMAYI REDDETMİŞ

3 evlilik yapan ve 13 çocuğu olan 1 Ocak 1980 doğumlu Fransalı Ebu Fars kod aldı Mahmud Hızır Mahmud örgüt için savaşmayı reddetmiş.

Fransalı Ebu Muhacir ve Fransalı Abdulvadud savaşmayı reddettikleri için örgüt tarafında hapsedilmiş.

Listede yer alan en genç isim 1995 doğumlu Abdullah Horasani adlı DEAŞ'lı.

6 Ekim 1992 doğumlu Kosovalı Ebu Musa olarak bilinen Welmair Ayat Osman da savaşmayı reddeden DEAŞ'lılardan biri.

İşte o belgeler...



