25 Ocak 2017 Çarşamba27 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Osman Baydemir gözaltına alındı

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HDP Milletvekillerinden Osman Baydemir, Ahmet Yıldırım ve İmam Taşçıer gözaltına alındı.
Osman Baydemir gözaltına alındı
Osman Baydemir gözaltına alındı Osman Baydemir gözaltına alındı Osman Baydemir gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tebligat yapılmasına rağmen ifade vermeye gitmeyen HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer hakkında "zorla getirme" kararı çıkartıldı. Kararın ardından Taşçıer polis tarafından gözaltına alındı. HDP milletvekili Osman Baydemir ve Ahmet Yıldırım'da gözaltına alındı.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET 

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliğinin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı. İfade vermesi için Taşçıer'in adresine tebligat gönderildi. Ancak savcılığa ifade vermeye gitmeyen Taşçıer hakkında "zorla getirme" kararı çıkartıldı. Zorla getirme kararının ardından Taşçıer'in polis tarafından evinden çıkarken gözaltına alındığı belirtildi.

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