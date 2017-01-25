25 Ocak 2017 Çarşamba27 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:45Güneş 08:14Öğle 13:23İkindi 15:55Akşam 18:20Yatsı 19:43
    • 17°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 83.086 -1.33
  • Altın: 148,183 0.70
  • Dolar: 3,8254 1.28
  • Euro: 4,1089 1.21

Beşiktaş'tan Martinez için 1.5 yıllık teklif!

»
Beşiktaş'tan Martinez için 1.5 yıllık teklif!
Beşiktaş, forvet listesinde olan Jackson Martinez için Guangzhou Evergrande’ye 1.5 yıllık kiralama önerdi.
Beşiktaş'tan Martinez için 1.5 yıllık teklif! Beşiktaş'tan Martinez için 1.5 yıllık teklif! Beşiktaş'tan Martinez için 1.5 yıllık teklif!

 

 

 

Beşiktaş ile Jackson Martinez flörtünde yeni bir iddia daha gündeme geldi. Siyah-beyazlı yönetimin forvet listesinde olan Jackson Martinez şu sıralar tedavisini tamamlamak üzere Porto'da bulunuyor.

Futbolred sitesi, Kolombiyalı oyuncunun temsilcileri ile siyah-beyazlı idarecilerin ilk teması kurduğunu yazdı.

YENİ KURALLAR ZORLUYOR

Yeni kurala göre yabancı sayısı 3+1 olan Çin'in Guangzhou ekibinde ise şu anda 6 yabancı futbolcu bulunuyor. Teknik direktör Felipe Scolari bu sebeple Jackson Martinez'in gidişine sıcak bakıyor.

Siyah-beyazlıların Martinez'i satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiralayabileceği ifade ediliyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Beşiktaş'tan Martinez için 1.5 yıllık teklif!Beşiktaş'tan Martinez için 1.5 yıllık teklif!Beşiktaş, forvet listesinde olan Jackson Martinez için Guangzhou Evergrande’ye 1.5 yıllık kiralama önerdi.
Rodallega sonunda Trabzon'da!Rodallega sonunda Trabzon'da!Trabzonspor'un yeni transferi Rodallega Trabzonspor'a geldi.
Fenerbahçe'den Eto'o atağı!Fenerbahçe'den Eto'o atağı!Fenerbahçe Eto'o için Antalyaspor'a bir futbolcu + 3 milyon euro bonservis bedeli önerirken oyuncuya yıllık 3.5 milyon euro teklif edilecek.
'5 futbolcu için canlı bomba ihbarı yapıldı''5 futbolcu için canlı bomba ihbarı yapıldı'O zamanki adı Malatya Belediyespor olan Yeni Malatyaspor Kulübü'nün eski Başkanı Atilla Kantarcı'nın sosyal medya hesabından anılarını anlatırken naklettiği bir detay, herkesi şaşırttı.
Podolski Galatasaray tarihine geçtiPodolski Galatasaray tarihine geçtiGalatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski 6-2 kazanılan 24Erzincanspor maçında rakip filelere 5 gol attı ve Galatasaray'da "Bir maçta 5 gol atan futbolcular" arasına katıldı.
Emre Belözoğlu'ndan anlamlı buluşma!Emre Belözoğlu'ndan anlamlı buluşma!Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu ve kaptanı Emre Belözoğlu, Bağcılar Belediyesi'nin Bedensel Engelliler Dünya Şampiyonası'na hazırlanan milli sporcularıyla bir araya geldi.
  • PFDK, kararları açıklandı! Fenerbahçe'ye büyük ceza!25 Ocak 2017 Çarşamba 08:41
  • Trabzonspor transferi resmen açıkladı!25 Ocak 2017 Çarşamba 08:40
  • Ziraat Türkiye Kupası'nda dev eşleşmeler25 Ocak 2017 Çarşamba 08:38
  • Trabzonspor'un avukatlarından Sinan Gün tutuklandı24 Ocak 2017 Salı 16:35
  • Formula 1'in yeni başkanı, Chase Carey24 Ocak 2017 Salı 11:44
  • Kenan Sofuoğlu herkesi üzdü!24 Ocak 2017 Salı 09:57
  • Fernandao A Milli Takım formasını giydi24 Ocak 2017 Salı 09:42
  • Bursaspor'da Robert Prosinecki ismi ön plana çıktı24 Ocak 2017 Salı 08:56
  • Alanyaspor'dan Beşiktaş'a Samuel Eto'o sürprizi24 Ocak 2017 Salı 08:56
  • Rıdvan Dilmen'den flaş Quaresma yorumu24 Ocak 2017 Salı 08:52
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri