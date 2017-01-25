25 Ocak 2017 Çarşamba27 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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İnşaat sahasında oda mezar kalıntıları bulundu

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İnşaat sahasında oda mezar kalıntıları bulundu
Muğla'da devam eden bir inşaatın bahçe bölümü olarak ayrılan alanda, oda mezar olduğu sanılan tarihi kalıntılar bulundu.
İnşaat sahasında oda mezar kalıntıları bulundu İnşaat sahasında oda mezar kalıntıları bulundu İnşaat sahasında oda mezar kalıntıları bulundu

 

İsmetpaşa Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde yaklaşık 2 ay önce başlayan bir apartman inşaatının bahçe bölümünde, oda mezar olduğu tahmin edilen kalıntılara rastlandı. Bölgede Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Milas Grup Amirliği Ekipleri ve Milas Müze Müdürlüğü Ekipleri'nce çalışma başlatıldı. Mezar olduğu sanılan yapının hemen yanı başında duran küp, bulunduğu yerden çıkarılarak Milas Müze Müdürlüğü'ne götürüldü. Mezardaki kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Oda mezarın ve diğer buluntuların hangi döneme ait olduğu ise yapılan araştırmaların ardından belli olacağı öğrenildi.

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