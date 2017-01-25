25 Ocak 2017 Çarşamba27 R.Ahir 1438
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Duterte bu sefer kiliseye küfretti!

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Duterte bu sefer kiliseye küfretti!
Filipinler lideri Rodrigo Duterte, Katolik Kilisesi'ne İngilizce 'pislik dolu' anlamına gelen 'full of shit' diyerek küfretti. Duterte, "Kilise rahipleri artık tacizlerin rahipleri oldu" dedi.
Duterte bu sefer kiliseye küfretti! Duterte bu sefer kiliseye küfretti! Duterte bu sefer kiliseye küfretti!

Nüfusun yüzde 80’inin Katolik olduğu Filipinler’de, sivri dilli devlet başkanı Rodrigo Duterte Katolik Kilisesi’ne ‘full of shit’ dedi. Katolikler, Filipinler’de nüfusun yaklaşık yüzde 80’ini oluşturuyor. Müslüman azınlık ise yüzde 5 civarında, ülkenin güneyindeki adalarda yaşıyor.
 
‘TACİZ RAHİPLERİ’
 
Başkent Davao’da bulunan üniversitede öğrenciyken kendisinin de rahip olduğunu belirten Duterte, rahiplerin yolsuzluk içine battığını söyledi. Duterte rahipler için “Onlar artık cinsel tacizlerin rahipleri” dedi.
 
“Katolik Kilisesi’ne meydan okuyorum, sizler yolsuzluk ve tacizlerle kocaman bir pislik yığınısınız. Utanmalısınız, insanların yiyecek bir şeyi yokken siz lüks arabalara biniyorsunuz” sözleriyle Kiliseyi eleştiren Duterte, daha önce daha ağır küfürler ile benzer açıklamalar yapmıştı.
 
ÇİN İLE YENİ ANLAŞMALAR
 
Sert eleştirileri ile kısa bir sürede dünya basınının dikkatini çeken Duterte, ülkesinin ABD ile imzaladığı silah anlaşmalarını iptal edip Çin ile yeni anlaşmalar imzalaması Güney Çin Denizi geriliminde dikkat çekici bir adım oldu.

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