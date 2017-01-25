Nüfusun yüzde 80’inin Katolik olduğu Filipinler’de, sivri dilli devlet başkanı Rodrigo Duterte Katolik Kilisesi’ne ‘full of shit’ dedi. Katolikler, Filipinler’de nüfusun yaklaşık yüzde 80’ini oluşturuyor. Müslüman azınlık ise yüzde 5 civarında, ülkenin güneyindeki adalarda yaşıyor.
‘TACİZ RAHİPLERİ’
Başkent Davao’da bulunan üniversitede öğrenciyken kendisinin de rahip olduğunu belirten Duterte, rahiplerin yolsuzluk içine battığını söyledi. Duterte rahipler için “Onlar artık cinsel tacizlerin rahipleri” dedi.
“Katolik Kilisesi’ne meydan okuyorum, sizler yolsuzluk ve tacizlerle kocaman bir pislik yığınısınız. Utanmalısınız, insanların yiyecek bir şeyi yokken siz lüks arabalara biniyorsunuz” sözleriyle Kiliseyi eleştiren Duterte, daha önce daha ağır küfürler ile benzer açıklamalar yapmıştı.
ÇİN İLE YENİ ANLAŞMALAR
Sert eleştirileri ile kısa bir sürede dünya basınının dikkatini çeken Duterte, ülkesinin ABD ile imzaladığı silah anlaşmalarını iptal edip Çin ile yeni anlaşmalar imzalaması Güney Çin Denizi geriliminde dikkat çekici bir adım oldu.
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- Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
- “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Duterte bu sefer kiliseye küfretti!
Nüfusun yüzde 80’inin Katolik olduğu Filipinler’de, sivri dilli devlet başkanı Rodrigo Duterte Katolik Kilisesi’ne ‘full of shit’ dedi. Katolikler, Filipinler’de nüfusun yaklaşık yüzde 80’ini oluşturuyor. Müslüman azınlık ise yüzde 5 civarında, ülkenin güneyindeki adalarda yaşıyor.
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