Güne 3,7820 seviyesinden başlayan dolar/TL paritesi, gün içinde kademeli yükselişini sürdürerek 3,85'ü aştı. Kurun gün içi en yüksek seviyesi 3,8552 olurken, şu sıralarda dolar TL karşısında 3,8430 seviyesinden işlem görüyor.
Güne 4,0580 seviyesinden başlayan euro da en 4,1360 seviyesini gördü. Euro da şu sıralarda 4,13 seviyesinden işlem görüyor.
25 Ocak 2017 Çarşamba27 R.Ahir 1438
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- Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
- “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Dolarda büyük hareketlilik
Dolar TL karşısında kademeli artışla 3,85'in üzerine çıktı.
Güne 3,7820 seviyesinden başlayan dolar/TL paritesi, gün içinde kademeli yükselişini sürdürerek 3,85'ü aştı. Kurun gün içi en yüksek seviyesi 3,8552 olurken, şu sıralarda dolar TL karşısında 3,8430 seviyesinden işlem görüyor.
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