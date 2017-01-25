25 Ocak 2017 Çarşamba27 R.Ahir 1438
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Real'den 'Haç' kararı

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Real'den 'Haç' kararı
Real Madrid'in, Körfez ülkelerinde yapacağı forma ve ürün satışlarında kulübün amblemindeki haç sembolünün kaldırılacağı bildirildi.
Real'den 'Haç' kararı Real'den 'Haç' kararı Real'den 'Haç' kararı

Real Madrid Kulübünün, Körfez ülkelerini kapsayan pazarlama anlaşmasında forma ve ürün satışlarında resmi amblemindeki haç sembolünü kaldırmayı taahhüt ettiği bildirildi.

Real Madrid'in forma ve ürün satış haklarına sahip Birleşik Arap Emirlikleri merkezli "Marka" adlı şirketten yapılan yazılı açıklamada, Real Madrid ürünlerinin Körfez ülkelerinde üretim, dağıtım ve satış haklarının satın alındığı duyuruldu.

Şirketin başkan yardımcısı Khaled el-Mheiri basına yaptığı değerlendirmede, Müslüman ülkelerde haç sembolü olan ürünlere karşı bazı hassasiyetlerin olduğunu dile getirip, Real Madrid'in kulüp ambleminde taç üzerindeki haç sembolünün körfez ülkelerindeki satışlarda kaldırılacağını ifade etti.

Söz konusu firmanın gelecek mart ayından itibaren Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Umman'da Real Madrid forma ve ürünlerinin satışına başlayacağı belirtildi.

Real Madrid, geçtiğimiz yıllarda Arap ülkelerinde benzer uygulamalar yapmış, bazı tanıtımlarda ve sponsorluk anlaşmalarında amblemindeki haç sembolünü kaldırmıştı.

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