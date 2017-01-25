25 Ocak 2017 Çarşamba27 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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FETÖ'den mesaj: Birbirinizi satmayın

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FETÖ'den mesaj: Birbirinizi satmayın
Fetullahçı Terör Örgütü'nün, cezaevindekilere mesaj yollayarak 'birbirinizi satmayın, çok yakında bitecek, görevlerinize döneceksiniz' dediği öğrenildi.
FETÖ'den mesaj: Birbirinizi satmayın FETÖ'den mesaj: Birbirinizi satmayın FETÖ'den mesaj: Birbirinizi satmayın

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 6 aydır tutuklu bulunan İ.K. itirafçı oldu. İ.K. ifadesinde cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin, "Yeniden görevlerinize döneceksiniz konuşup birbirinizi satmayın, biraz sabırlı olun çok yakında bitecek" şeklinde konuştuklarını ifade etti.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tokat Çamlıbel T Tipi Cezaevi'nde 6 aydır tutuklu bulunan İ.K. etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu. İ.K. ifadesinde, "6 ayıdır Çamlıbel Cezaevinde tutukluyum. Ben FETÖ adlı örgüte mensup idim, ancak cezaevinde kimler olup olmadığını bilmediğimden ve ceza evinde birlikte kaldığımız kişiler devamlı olarak bizlere, 'Bu devran dönecek, sizler dışarı çıkacaksınız, yeniden görevlerinize döneceksiniz konuşup birbirinizi satmayın, biraz sabırlı olun çok yakında bitecek' şeklinde söyledikleri için bugüne kadar bildiklerini anlatmadım, ancak beni sohbete çağıran ve telefonuma bylockun yüklenmesine sebep olan kişinin cezaevinde olmadığını öğrenince örgüt tarafından kandırıldığımı hissettim. Eşim de tutukluydu, eşim bildiklerini anlatıp serbest kaldı. Ben de pişman oldum ve artık örgütle tüm bağlarımı kopardım, tüm bildiklerimi de samimi olarak emniyette ve savcılıkta anlatırım. Şu an FETÖ'den tutkulu bir çok kimse ifade vermek istiyor fakat ifadede vereceği şahıslardan çekindiği için anlatamıyor" dedi.

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