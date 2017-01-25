26 Ocak 2017 Perşembe27 R.Ahir 1438
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Erdoğan-Putin düzeltmesi: Söz konusu değil

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Rusya Federasyonu'nun Türkiye Ticaret Mümessili Aydar Gaşigullin, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek düzeltme yaptı.
Erdoğan-Putin düzeltmesi: Söz konusu değil
Erdoğan-Putin düzeltmesi: Söz konusu değil Erdoğan-Putin düzeltmesi: Söz konusu değil Erdoğan-Putin düzeltmesi: Söz konusu değil

Rusya Federasyonu'nun Türkiye Ticaret Mümessili Aydar Gaşigullin, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek düzeltme yaptı.

'SÖZ KONUSU DEĞİL'

Gaşigullin, "İzmir Ticaret Odası'nda yaptığım konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vladimir Putin'in Antalya'da mart ayında yapılması planlanan görüşmede bir araya geleceği bahsi, benden kaynaklanan bir yanlış anlaşılmadır. Her iki ülke marttaki tarım forumu için hazırlıklarını sürdürmektedir. Putin ve Erdoğan'ın bu forumda bir araya gelmesi söz konusu değildir." dedi.

Gaşigullin, yaptığı açıklamada, bugün İzmir Ticaret Odası'nın ocak ayı meclisi toplantısındaki Türkçe konuşmasında bir meclis üyesinin Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı yaş meyve ve sebze ihracatı kısıtlamasını ne zaman kaldıracağı yönündeki soruya yanıt verdiğini hatırlattı.

Soruya yanıt verirken, yaş meyve sebze kısıtlamasının çözümü adına her iki ülkenin çalıştığını, bu konunun çözüme kısa sürede kavuşacağına inandığını ve bu konuda mart ayında Antalya'da bir tarım iş forumu yapılmasına yönelik çalışmaların olduğunu söylediğini aktaran Gaşigullin, "Ancak İzmir Ticaret Odası'nda yaptığım konuşmada ifade ettiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vladimir Putin'in Antalya'da mart ayında yapılması planlanan görüşmede bir araya geleceği bahsi, benden kaynaklanan bir yanlış anlaşılmadır. Her iki ülke marttaki tarım forumu için hazırlıklarını sürdürmektedir. Putin ve Erdoğan'ın bu forumda bir araya gelmesi söz konusu değildir. Bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek istiyorum." diye konuştu.

NE DEMİŞTİ?

Rusya Federasyonu Ticaret Temsilcisi Aydar Gaşigullin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in Mart ayında Antalya’da konuyu görüşeceklerini söylemişti.

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