26 Ocak 2017 Perşembe28 R.Ahir 1438
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YSK seçimlere katılacak partileri belirledi

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YSK seçimlere katılacak partileri belirledi
Yüksek Seçim Kurulu, Siyasi Partiler Kanunu'na göre seçimlere katılma yeterliliğine sahip parti sayısının 9 olduğunu tespit etti.
YSK seçimlere katılacak partileri belirledi YSK seçimlere katılacak partileri belirledi YSK seçimlere katılacak partileri belirledi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), milletvekili, belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine katılabilme yeterliliğine sahip siyasi partileri belirledi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI: YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 14. maddesinin 11. bendi ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 20. ve 36. maddelerine göre 1 Ocak'tan en az 6 ay öncesi itibarıyla illerin en az yarısında teşkilat kurdukları ve büyük kongrelerini yaptıkları saptanan 9 partinin seçimlere katılma yeterliliği bulunduğu bildirildi.

KOŞULLARI YERİNE GETİREMEDİLER

Bu partilerin alfabetik sırayla Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olduğu belirtildi.

Diğer partilerin ise genel kongre veya teşkilatlanma koşulunu yerine getiremedikleri, dolayısıyla 298 sayılı kanunun 14. maddesinin 11. bendinde öngörülen şartları taşımadığının belirlendiği kaydedildi.

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