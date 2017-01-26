26 Ocak 2017 Perşembe28 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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TSK’dan DAEŞ'e ‘emir’ darbesi

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TSK’dan DAEŞ'e ‘emir’ darbesi
Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında 9 Aralık’tan bu yana El Bab’ı kuşatan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü DEAŞ’ın sözde ‘emir’lerini etkisiz hale getirmeye başladı.
TSK’dan DAEŞ'e ‘emir’ darbesi TSK’dan DAEŞ'e ‘emir’ darbesi TSK’dan DAEŞ'e ‘emir’ darbesi

Sözde emirlerle ilgili bir süreden beri toplanan istihbaratlar ışığında havadan ve karadan yapılan harekâtlarda önemli başarılar elde edildi. Son olarak Türk savaş uçakları önceki gün El Bab’da ‘emir’lerin toplandığı binayı vurarak yerle bir etti.

Türk güvenlik kaynakları, TSK’nın El Bab’a yönelmesinden sonra DEAŞ’ın teröristleri motive ve komuta etmek için kente çoğunluğu Rakka ve civarından 300 kadar farklı statüde ‘emir’ soktuğu bilgisine ulaştı. Türk savaş uçaklarının vurduğu bina da emirlerden bir bölümünün barındığı yerdi. Koalisyon güçlerinin destek vermediği Türk jetlerinin hava harekâtında ilk tespitlere göre 17 DEAŞ’lı ‘emir’in öldüğü bildirildi. Karadan da topçu ateşleriyle 180 DEAŞ hedefi vuruldu.

Karada da Özel Kuvvetler (Bordo Bereliler), DEAŞ’ın üst düzey emirlerini canlı ele geçirme operasyonları yapıyor. Askeri kaynaklar, dün Vatan gazetesinde yer alan, 20 Ocak’ta 5 askerin şehit düştüğü bombalı araç saldırı talimatını veren DEAŞ’ın üst düzey bir emirinin Özel Kuvvetler tarafından yakalanıp Türkiye’ye getirildiği haberini doğruladı.

2. ‘EMİR’ DE YAKALANDI

Aynı kaynaklar, Özel Kuvvetler’in önceki gün de yine El Bab’da ayrı bir operasyon yaparak ikinci bir ‘emir’i daha yakalayarak Türkiye’ye getirdiği bilgisini paylaştı. Böylece Türkiye’nin elinde DEAŞ’ın ‘üst düzey iki emir’i bulunuyor. Bu teröristlerin sorgulamalarında, El Bab ve çevresinde DEAŞ’ın etkili teröristleri, silah depoları ve Rakka’daki irtibat kişileri hakkında bilgi edinilmeye çalışıldığı öğrenildi.

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