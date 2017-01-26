ABD'li vekilden itiraf: Esed ile görüştüm çünkü...

ABD Kongresi'nde Demokrat Parti milletvekili Tulsi Gabbard, Suriye'yi ziyaret ettiği sırada Beşar Esed ile görüştüğünü söyledi.
CNN'e verdiği demeçte Gabbard "Esed hakkında ne düşünürseniz düşünün, o gerçekte Suriye'nin Cumhurbaşkanıdır. Makul bir barış anlaşması imzalamak için, onunla görüşmek gerekiyordu" ifadelerini kullandı.
Gabbard'ın ziyareti 6 yıllık savaşta ilk ABD - Suriye teması olarak nitelendiriliyor. Obama yönetimi uzun süredir Beşar Esed'ın Suriye'de yerinin olmadığını ifade ediyordu.