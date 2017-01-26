26 Ocak 2017 Perşembe28 R.Ahir 1438
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  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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ABD'li vekilden itiraf: Esed ile görüştüm çünkü...

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ABD Demokrat Partili milletvekili Tulsi Gabbard, geçtiğimiz günlerde Suriye'ye düzenlediği ziyarette Beşar Esed ile görüştüğünü itiraf etti.
ABD'li vekilden itiraf: Esed ile görüştüm çünkü...
ABD'li vekilden itiraf: Esed ile görüştüm çünkü... ABD'li vekilden itiraf: Esed ile görüştüm çünkü... ABD'li vekilden itiraf: Esed ile görüştüm çünkü...

ABD Kongresi'nde Demokrat Parti milletvekili Tulsi Gabbard, Suriye'yi ziyaret ettiği sırada Beşar Esed ile görüştüğünü söyledi.

CNN'e verdiği demeçte Gabbard "Esed hakkında ne düşünürseniz düşünün, o gerçekte Suriye'nin Cumhurbaşkanıdır. Makul bir barış anlaşması imzalamak için, onunla görüşmek gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Gabbard'ın ziyareti 6 yıllık savaşta ilk ABD - Suriye teması olarak nitelendiriliyor. Obama yönetimi uzun süredir Beşar Esed'ın Suriye'de yerinin olmadığını ifade ediyordu.

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ABD'li vekilden itiraf: Esed ile görüştüm çünkü...ABD'li vekilden itiraf: Esed ile görüştüm çünkü...ABD Demokrat Partili milletvekili Tulsi Gabbard, geçtiğimiz günlerde Suriye'ye düzenlediği ziyarette Beşar Esed ile görüştüğünü itiraf etti.
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