Real Madrid'in haçına Ortadoğu’ya özel rötuş!

İspanya’nın en önemli spor kulüplerinden Real Madrid, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezi Marka firmasıyla özel bir anlaşma imzaladı. Anlaşmayla Marka, BAE’nin yanı sıra Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’da Real Madrid’e ait giyim ürünlerini üretme, dağıtımını yapma ve satma hakkına sahip oldu.



Ancak Marka’nın ürettiği ürünler, Real Madrid’in diğer lisanslı ürünlerinden bir farklılığa sahip olacak. Nüfuslarının büyük bölümü Müslüman olan altı Ortadoğu ülkesinde satılacak ürünlerde, Real Madrid’in armasındaki tacın üzerinde haç yer almayacak.



Konuyla ilgili Reuters’a konuşan Marka Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halid el Mheiri, karara gerekçe olarak ‘kültürel hassasiyetleri’ gösterdi. Dubai’de bir ‘Real Madrid cafesinin’ de sahibi olan Mheiri, “Üzerinde haç olan ürünlere karşı hassasiyeti olan Körfez’in bir bölümünde hassas olmak zorundayız” dedi.



Ana sponsoru BAE merkezli havayolu şirketi Emirates olan Real Madrid, 2014’te de National Bank of Abu Dhabi ile yaptığı anlaşma kapsamında armasındaki haçı çıkarmıştı.

