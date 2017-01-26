26 Ocak 2017 Perşembe28 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:44Güneş 08:13Öğle 13:24İkindi 15:56Akşam 18:21Yatsı 19:44
    • 9°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • -4°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • -1°C Artvin
    • 4°C Aydın
    • 2°C Balıkesir
  • BIST: 83.128 -1.28
  • Altın: 147,555 0.27
  • Dolar: 3,8324 1.47
  • Euro: 4,1205 1.50

Ünal Aysal'dan başkanlık için açıklama

»
Ünal Aysal'dan başkanlık için açıklama
Galatasaray'a yeniden başkan adayı olacağı konuşulan Ünal Aysal, önemli açıklamalarda bulundu.
Ünal Aysal'dan başkanlık için açıklama Ünal Aysal'dan başkanlık için açıklama Ünal Aysal'dan başkanlık için açıklama


“Aday olmaktansa genç, enerjik ve benimle aynı felsefeyi benimseyen bir adayı desteklemeyi tercih ederim”… Bu sözler Galatasaray Kulübü eski başkanı Ünal Aysal'a ait.
 
Önceki gün TRT Radyo'da yaptığı açıklamaların ardından Ünal Aysal'ın 2018 yılında gerçekleşecek olan Genel Kurulda aday olup olmayacağı tartışılmaya başlandı.
 
Taraftarların merak ettiği konu hakkında Ünal Aysal, açıklamaları ile açıklık getirdi.
 
"Şu anda yeniden başkan olarak Galatasaray'a geri dönme ihtimalim zayıf. Bugün için net şekilde bunu düşünmüyorum. Benim için önemli olan Galatasaray'da bugünkü politikanın değişmesi. Galatasaray'daki küçülme politikasını değiştirecek bir aday çıkarsa kendisini destekleyeceğim. Kısaca Galatasaray Kulübüne başkan adayı olmaktansa bu işi yapabilecek genç, enerjik, benimle aynı felsefeyi benimseyen bir adayı desteklemeyi tercih ederim. Bu şekilde de Galatasaray'a önemli bir hizmette bulunmuş oluruz.
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Futbolun 8 yılına FETÖ soruşturmasıFutbolun 8 yılına FETÖ soruşturmasıTürk futbolunun son 8 yılıyla ilgili FETÖ soruşturması derinleştirilirken, 2008 yılından sonrası için savcılık inceleme başlattı. Aralarında Yönetici, futbolcu, teknik adam ve hakemlerin FETÖ bağlantısı olup olmadığı tek tek araştırılıyor.
Irkçılık yapan taraftara cezaIrkçılık yapan taraftara cezaFransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Bastia Kulübü, Nice maçında Balotelli'ye ırkçı hareketlerde bulunduğunu tespit ettiği taraftarın kombine kartını iptal etti ve stada girişini yasakladı.
Advocaat'tan Sergen Yalçın bombası!Advocaat'tan Sergen Yalçın bombası!Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın, 29 Ocak'ta karşılaşacağı Kayserispor'un hocası Sergen Yalçın'ı, yıllar önce Gladbach'ı çalıştırdığı dönemde transfer etmek istediği ortaya çıktı.
Jefferson Farfan bedavaya Trabzonsporlu olabilirJefferson Farfan bedavaya Trabzonsporlu olabilirAra transferin flaş ekibi Trabzonspor'a, Perulu yıldız Jefferson Farfan önerildi.
İşte Rodallega'nın forma numarasıİşte Rodallega'nın forma numarasıTrabzonspor'un yeni transferi Hugo Rodallega bugün Trabzon'a gelerek, takıma katıldı. Rodallega'dan açıklamalar var. Rodallega 28 numaralı formayı giyecek.
Bolt'un olimpiyat üçlemesi bozulduBolt'un olimpiyat üçlemesi bozuldu2008 Pekin Olimpiyatları'nda Jamaika ile 4x100 metre takımında yarışan Carter'ın doping yaptığının tespit edilmesi üzerine Bolt'un altın madalyasının geri alınacağı ifade edildi.
  • Ünal Aysal'dan başkanlık için açıklama26 Ocak 2017 Perşembe 08:27
  • Real Madrid'in haçına Ortadoğu’ya özel rötuş!26 Ocak 2017 Perşembe 08:25
  • Van Persie golün ardından özür diledi26 Ocak 2017 Perşembe 08:24
  • Fenerbahçe'den Mehmet Ekici açıklaması25 Ocak 2017 Çarşamba 22:07
  • Beşiktaş'tan Martinez için 1.5 yıllık teklif!25 Ocak 2017 Çarşamba 15:23
  • Rodallega sonunda Trabzon'da!25 Ocak 2017 Çarşamba 15:22
  • Fenerbahçe'den Eto'o atağı!25 Ocak 2017 Çarşamba 09:44
  • '5 futbolcu için canlı bomba ihbarı yapıldı'25 Ocak 2017 Çarşamba 08:47
  • Podolski Galatasaray tarihine geçti25 Ocak 2017 Çarşamba 08:45
  • Emre Belözoğlu'ndan anlamlı buluşma!25 Ocak 2017 Çarşamba 08:42
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri