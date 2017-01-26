“Aday olmaktansa genç, enerjik ve benimle aynı felsefeyi benimseyen bir adayı desteklemeyi tercih ederim”… Bu sözler Galatasaray Kulübü eski başkanı Ünal Aysal'a ait.
Önceki gün TRT Radyo'da yaptığı açıklamaların ardından Ünal Aysal'ın 2018 yılında gerçekleşecek olan Genel Kurulda aday olup olmayacağı tartışılmaya başlandı.
Taraftarların merak ettiği konu hakkında Ünal Aysal, açıklamaları ile açıklık getirdi.
"Şu anda yeniden başkan olarak Galatasaray'a geri dönme ihtimalim zayıf. Bugün için net şekilde bunu düşünmüyorum. Benim için önemli olan Galatasaray'da bugünkü politikanın değişmesi. Galatasaray'daki küçülme politikasını değiştirecek bir aday çıkarsa kendisini destekleyeceğim. Kısaca Galatasaray Kulübüne başkan adayı olmaktansa bu işi yapabilecek genç, enerjik, benimle aynı felsefeyi benimseyen bir adayı desteklemeyi tercih ederim. Bu şekilde de Galatasaray'a önemli bir hizmette bulunmuş oluruz.
26 Ocak 2017 Perşembe28 R.Ahir 1438
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Ünal Aysal'dan başkanlık için açıklama
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