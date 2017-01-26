Reina katliamcısı teröristin yakalandığı an ortaya çıktı!

IŞİD'li terörist, katliamı gerçekleştirdikten 16 gün sonra yakalanmıştı

İstanbul'da yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi öldüren IŞİD'li terörist Abdulgadir Masharipov'un 16 günlük kaçışının detayları ve yakalandığı ilk anın fotoğrafı ortaya çıktı. Masharipov katliamdan sonra kaçarken, Ulus'ta girdiği bahçede köpek saldırısına uğradı. 3 taksi değiştirip Zeytinburnu'na ulaştı. Daha sonra operasyon yapılan bu evde bulunan sigara izmaritleri, taksicilere ikram ettikleriyle aynı çıkınca polis önemli bir ipucuna ulaşmış oldu.



1- Üç ayrı takside yolculuk



Yılbaşı gecesi eğlence merkezi Reina'da gerçekleştirilen terör saldırısının ardından tanıkların verdiği çelişkili ifadeler, zaman kaybına neden oldu. Saldırı sırasında olay yerinde bulunanlardan kimi, saldırganların 3 kişi olduğunu kimi ise uzun namlulu silahlarla birlikte tabancayla de ateş edenlerin olduğunu söylüyordu. Gerçek, Reina'daki ve çevredeki kamera görüntülerinde ortaya çıktı. Saldırgan tek kişiydi ve olaydan sonra oluşan kargaşadan yararlanarak taksiye binerek kaçmıştı. Terörist, montunu ve saldırıda kullandığı Kalaşnikof marka silahı olay yerinde bırakmıştı. Montun cebinde 500 lira vardı.



Köpekle boğuşmuş



Görüntülere göre, Reina saldırganı Ortaköy'deki Portakal Yokuşu'ndan taksiye bindi, yaklaşık 5 kilometre sonra Ulus yakınlarında taksiden indi. Yaya olarak bir süre dolaşan saldırgan, Ulus'ta bir evin bahçesine girdi. Bahçede, evin köpeğinin saldırısına uğradı. Köpekle bir süre mücadele eden, yere düşen saldırgan hızla uzaklaşarak tekrar caddeye çıktı. Önüne gelen ilk taksiye bindi. Bu sefer taksiden Zincirlikuyu'da metrobüs durağı civarında indi. Kısa bir süre kararsız adımlarla etrafta dolaşan saldırgan 3'üncü kez taksiye bindi. Bu kez adresi Zeytinburnu'ydu.



2- Parayı unutması işine yaradı



Reina saldırısının ardından İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi polisleri tarafından ilk 24 saatte incelenen binlerce kamera görüntüsü, ilk ipuçlarını ortaya çıkartmıştı. Polis, Reina saldırganının bindiği 3 taksinin sürücüsüne ulaştı. Her 3'ünün de verdiği ifade kamera görüntülerini doğruluyordu. İlk 2 taksici parası olmayan saldırganı kısa mesafeler gittikten sonra bırakmıştı. Zincirlikuyu'dan bindiği son takside parası olmadığını, gittiği yerde parayı vereceğini söyledi. İfadeleri alınan taksiciler, otomobillerine binen kişinin kırık bir Türkçesi olduğunu, fiziksel özelliklerinin Türk Cumhuriyetlerinden bir kişiye benzediğini söylüyordu. Saldırganın olay yerinde bıraktığı montun cebinde kalan para, kendisi için şanssızlık gibi görünse de şansı olmuştu. Saldırganın parası olmadığı için 3 taksi değiştirmesi, kamera görüntülerini tarayan polisin işini güçleştirmiş, zaman kaybına neden olmuştu.



3- 36 saat sonra evi tespit edildi



Polis, kamera görüntüleri ve taksicilerin verdiği ifadelerin ardından Zeytinburnu Nuri Paşa Mahallesi'nde Özbek yemekleri yapan bir kafeye ulaştı. Reina saldırganıyla irtibatlı olduğu tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Saldırıdan 36 saat sonra polis, Reina katliamcısının Zeytinburnu'nda saklandığı eve ulaştı. Operasyon düzenlendi. Saldırgana ait olduğu belirlenen hazır halde 2 valiz bulundu. Geceyi bu evde geçirdiği anlaşılan saldırgan valizlerini almadan kaçmıştı.



Evdeki izmarit



Küllüklerde bulunan sigara izmaritlerinin markası, taksicilere sigara ikram eden saldırganın içtiğiyle aynıydı. İlk izler bulunmuştu. Saldırganın kimliği de belli olmuştu. Reina katliamcısı ‘Ebu Muhammed El Horasani' kod adını kullanan Özbek asıllı Abdulgadir Masharipov'du. Reina katliamcısı, polisin değerlendirmesine göre halen İstanbul'daydı ve kaçmaması gerekiyordu.



İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü 9 Ocak'ta Abdulgadir Masharipov'un eşinin izine ulaştı. Pendik'te bir eve yapılan operasyonla Masharipov'un eşi, 1.5 yaşındaki kızıyla birlikte yakalandı.



4- Yatağın arkasındaydı



Taranan binlerce kamera görüntüsü ve İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün kullandığı farklı polisiye yöntemlerle önemli bir ipucuna daha ulaşıldı: Abdulgadir Masharipov'un eşini ve çocuğunu Pendik'teki eve getiren kişilerin kullandığı bir kiralık otomobil vardı. Bu otomobilin izi tüm İstanbul'da sürüldü. Otomobil Kayaşehir, Silivri, Esenyurt, Pendik, Zeytinburnu hattında gidip geliyordu. İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu 5 ilçede IŞİD ile bağlantılı olabilecek, Türk Cumhuriyetlerinden insanların yaşadığı yüzlerce evi teker teker tespit etti. 480'in üzerinde eve baskın yapıldı, 16 gün içinde 214 kişi gözaltına alındı.



16 Ocak'ta Reina katliamcısı için çember daralmıştı. İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü Esenyurt'ta 3 ev belirledi. Bu evler 3 gün, polisiye tabir ile adeta karakol kurularak izlendi. Evlere girip çıkanlar teker teker tespit edildi. 16 Ocak'ta saat 23.00 sıralarında bu evlere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Reina katliamcısı Abdulgadir Masharipov, odalardan birinde yatağın arkasına gizlenmiş bir şekilde yakalandı.



Kriptolu telsizler



Reina katliamcısının yakalanmasına yönelik operasyonları ilk günden itibaren, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Başsavcıvekili İsmail Uçar, Terör Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü, İstihbarat Daire Başkanı Akın Karatay, İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Kayhan Ay koordine etti. İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde 180, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 220 polis 16 gün boyunca Reina katliamcısının peşindeydi. İlk günden itibaren Reina katliamcısı ile ilgili soruşturmayı yürüten ekibin telefon kullanması ve WhatsApp gibi haberleşme kaynakları ile görüşmesi yasaklandı. Operasyonun içindeki tüm unsurlar yabancı bir istihbarat servisinin saldırıda rol almış olma ihtimaline karşı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün kriptolu telsizleri ile haberleşti.



5- ‘Hoca' lakaplı



Reina katliamcısı Abdulgadir Masharipov, Rusça, Türkçe, Arapça, Çince ve Özbekçe biliyor. Özbekler tarafından ‘Hoca' olarak tanınıyor. Afganistan'da savaş eğitimi alan, Pakistan ve Suriye'de eylemlere katılan ‘Ebu Muhammed El Horasani' kod adlı Masharipov, 2015 başından beri Türkiye'de. İran'dan geldiği tespit edilen Abdulgadir Masharipov'un ilk önce Konya'da, son 8 aydır da İstanbul'da yaşadığı belirlendi. Masharipov'un ‘patates' olarak tabir edilen kullanıp attığı telefon hatlarıyla daha çok Suriye ve Irak'ta bulunan IŞİD'li Türklerle konuştuğu saptandı. Masharipov için yapılan operasyonlarda 20'ye yakın IŞİD hücresine ulaşıldı, 480 ev basıldı, 214 kişi gözaltına alındı. 52'sinin Masharipov'la, diğerlerinin IŞİD'le irtibatlı olduğu belirlendi.

HÜRRİYET