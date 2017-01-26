8 rütbeliden 6’sının darbe girişimine katılmış

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Tümamiral Mesut Özel'in kaçırılmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, Tuzla Deniz Harp Okulu Komuta Kademesindeki 8 rütbeliden 6’sının darbe girişimine katıldığı bilgisi yer aldı.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in cuntacı askerler tarafından derdest ederek Maltepe Askeri Cezaevine götürülmesiyle ilgili iddianame tamamlandı.

İddianamede Tümamiral Özel'i kaçıran ekibin içinde Binbaşı Mustafa Köroğlu, Yüzbaşı Semih Barbaros Üstün, Üsteğmen İbrahim Halil Tekatlı ve Üsteğmen İsa Demirbilek'in olduğu belirtildi. Tümamiral Özel iddianamede yer alan ifadesinde Köroğlu'nun kendisinin ağzını bantla kapatarak, "Sıkıyönetim ilan edildi. TSK yönetime el koydu. Sizi bir müddet misafir edeceğiz" dediğini söylemişti.

DARBE GİRİŞİMİNE 6 RÜTBELİ KATILDI

İddianamede 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu Komuta Kademesinde bulunan isimlerden kaçının darbe girişimine katıldığı da yer aldı. Buna göre komuta kademesindeki 8 rütbeliden 6'sı darbe girişimine katılmış: Öğrenci Alay Komutanı Kurmay Albay Uğur Yıldız, Akdeniz Öğrenci Tabur Komutanı Kurmay Binbaşı Cüneyt Aydoğan, Personel Şube Müdürü Binbaşı Mustafa Köroğlu, Askeri Eğitim Öğretim Komutanı Yüzbaşı Semih Barbaros Üstün, 2. Bölük 2. Takım Komutanı Üsteğmen İbrahim Halil Tekatlı, 4. Bölük 3. Takım Komutanı Üsteğmen İsa Demirbilek.



ARABASINI HASTANEYE BIRAKMIŞ

Tümamiral Özel'i götüren askerlerden Binbaşı Mustafa Köroğlu'nun 15 Temmuz'dan sonra firar etmesiyle ilgili de önemli bir gelişme yaşandı. Firar eden diğer FETÖ'cü askerlerle ilgili Emniyet yurt genelinde ana yollar üzerindeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Araştırmalar sonucunda Deniz Harp Okulu Personel Şube Müdürü Köroğlu'nun izine Kocaeli Gebze'de rastlandı. Binbaşı Köroğlu'nun darbe kalkışmasının başarısızlıkla sonuçlanması üzerine 16 Temmuz'da kaçarak 41 E 9107 plakalı gri bir araçla Gebze'ye gittiği belirlendi. Köroğlu'nun aracını Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Acil otoparkına bırakarak kayıplara karıştığı hastanenin kamera kayıtlarından tespit edildi.



AKAR ADINA BELGE DÜZENLEDİLER

İddianamede şüphelilerden Yüzbaşı Semih Barbaros Üstün de ifadesinde Binbaşı Köroğlu'nun Tümamiral Mesut Özel'in kaçırılmasından önce kendilerine bir evrak gösterdiğini söyledi. İki maddeden oluşan evrakta Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın isminin yazılı olduğu ancak imzasının olmadığını ifade eden Üstün, "Bu evraklar 'Belge geçer' sisteminden geldiği için ıslak imzasızdı. 'İmzalı' ibaresi içermesi gerekiyordu. Ancak yoktu" dedi.

Yenişafak