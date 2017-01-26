26 Ocak 2017 Perşembe28 R.Ahir 1438
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THY: Bilet değişikliği 1 yıl içinde ücretsiz

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THY, İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle seferleri iptal olan yolcuların biletlerini 1 yıl içersinde ücretsiz olarak değiştirebileceğini duyurdu.
THY: Bilet değişikliği 1 yıl içinde ücretsiz
THY: Bilet değişikliği 1 yıl içinde ücretsiz THY: Bilet değişikliği 1 yıl içinde ücretsiz THY: Bilet değişikliği 1 yıl içinde ücretsiz

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları 338 seferini iptal ederken, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı'nda seferleri yüzde 20 azalttığını duyurdu.

Etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle başta Türk Hava Yolları olmak üzere birçok havayolu bazı seferlerini iptal etmek zorunda kaldı. Beklenen kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda pist ve uçak park yerlerinin kapanmaması için Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü uçuşların olumsuz etkilenmemesi için 24 saat süreyle 46 araç ve 270 personelle karla mücadele yapacak. Bu arada DHMİ yetkilileri ise Atatürk Havalimanı'ndaki uçuş seferlerinde yüzde 20 oranında kapasite kısıtlamasına gittiklerini açıkladı.  Olumsuz hava şartları nedeniyle Pegasus Hava Yolları da 110 Atlasglobal Hava Yolları 20, Onurair'in ise 6 seferini iptal etmek zorunda kaldı.

THY'DEN YOLCULARINA DUYURU

Olumsuz hava şartları nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 338 seferini iptal eden Türk Hava Yolları konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"26-27 Ocak 2017 tarihlerinde İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında beklenen olumsuz hava koşulları ve kar yağısı nedeniyle seferlerimizde iptaller yaşanmaktadır. Atatürk Havalimanında 26 Ocak 2017 tarihinde gidiş ve dönüş olmak üzere toplamda 156, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise gidiş ve dönüşlü 36 seferimiz iptal edilmiştir. 27 Ocak 2017 tarihinde ise İstanbul Atatürk Havalimanı için110, Sabiha Gökçen Havalimanı için 36 sefer iptali planlanmıştır. 338 seferimizin iptali nedeniyle Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşları ile ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 4440849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica  ederiz."

BİLET DEĞİŞİKLİĞİ 1 YIL İÇİNDE ÜCRETSİZ

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, beklenen kar yağışı nedeniyle gerekli önlemlerin alındığını ve kriz masası oluşturduklarını söyledi. İptal olan seferler ile ilgili olarak bilet değiştirmek isteyen yolculara yönelik resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle seferleri iptal olan yolcularımızın biletlerini 1 yıl içersinde ücretsiz olarak değiştirebilirler" dedi.

 

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