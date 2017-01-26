26 Ocak 2017 Perşembe28 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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İstanbul’da kar yağışı ekipler alarma geçti!

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İstanbul'da, şehir genelinde başlayan kar yağışıyla hava sıcaklığının yaklaşık 7 derece düşerek eksi değerleri bulması bekleniyor.
İstanbul’da kar yağışı ekipler alarma geçti!
İstanbul’da kar yağışı ekipler alarma geçti! İstanbul’da kar yağışı ekipler alarma geçti! İstanbul’da kar yağışı ekipler alarma geçti!

Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, şehir genelinde dün geceden itibaren etkili olması beklenen kar yağışıyla hava sıcaklığının yaklaşık 7 derece düşerek eksi değerleri bulması bekleniyor. İstanbul genelinde bugün, yarın ve cumartesi günleri de aralıklarla sürmesi beklenen yağışla, kar kalınlığı şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde 15, sahil kesimlerinde ise 5-10 santimetre arasında bir seviyeye ulaşacak

KAR YAĞIŞI SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ GÖSTERDİ

İstanbul'un batı kesimlerinde kar yağışı başladı. Arnavutköy ilçesi Hadımköy bölgesinde saat 06.00 sıralarında kar yağışının başladığı bazı kesimleride yolların da beyaza büründüğü görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü (AKOM) 7 bin personel ve bin 347 aracın da dahil olduğu tüm birimleri ile görev yapacak.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü, uçuş trafiğinin etkilenmemesi amacıyla pistlerde ve apronlarda 24 saat süreyle 46 araç ve 270 personelle alarma geçti. DHMİ daha önceki kar yağışında sıkıntı olan körük çevresi ve uçak altlarını temizlemek için de 6 küçük araç aldı. Ayrıca karla mücadelede ve uçakların buzlanmasına karşı kullanılmak üzere 500 ton De-icing sıvı ve Anti-icing stoklandı. Sıvılar, kullanılmak üzere apronlarda hazır bekletiliyor.

KUZEY EGE’DE FIRTINA

Kuzey Ege’de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ bölgedeki poyraz fırtınası nedeniyle dün sabah seferlerini iptal etti. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de bazı seferlerini yapamadı. Sibirya soğuklarının etkili olduğu Erzurum, Ağrı ve Erzincan'da ise pazar gününe kadar kar yağışının devam edeceği belirtilerek, tipi, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması istendi. Erzurum’da kar yağışı nedeniyle dün uçak seferlerinde aksamalar yaşandı. Iğdır’da etkili olan yoğun sis sebebiyle de tüm uçak seferleri iptal edildi.

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