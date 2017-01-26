Dolar ve euro yeniden yükselişe geçti

Merkez Bankası'nın PPK toplantısında almış olduğu politika faizini sabit tutarak koridorun üst bandı ve geç likidite penceresi faizini artırması kararının ardından dolardün oldukça hareketli bir gün geçirdi. 3.7850'yle güne başlayan dolar gün içinde yükselişe geçerek 3.8460 seviyesini gördü.
Dolar hareketli günün ardından bugün dünki kapanışa yakın bir seviyede 3.8316'yla başladı. Açılışın hemen ardından dolar 3.8145 seviyesine geriledi.
EURO TARİHİ REKORUNU YENİDEN KIRACAK MI?
Dün güne 4.05 seviyesinde başlayan euro gün içinde tarihi rekoruna yakın bir seviyeye geldi. 11 Ocak'ta 4.1804 seviyesine yükselerek tarihi zirveyi gören euro, dün günü 4.1252 seviyesiyle kapattı. Euro güne de rekora yakın seviyede 4.1219'la başladı hemen ardından 4.1042 seviyesine gevşedi.
GÖZLER FITCH'TE
Öte yandan döviz kurlarındaki hareketlilik yarın Fitch'ten gelecek açıklamayı bekliyor. Fitch, Türkiye için yatırım yapılabilir notu veren tek kredi derecelendirme kuruluşu.