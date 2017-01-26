26 Ocak 2017 Perşembe28 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Dolar ve euro yeniden yükselişe geçti

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Dün yükselişe geçerek günü 3.84'le dolar, 4.12'yle euro kapamıştı. Dolar güne 3.83'le kapanış seviyesine yakın bir seviyede başlarken euro yine tarihi zirvesine yakın bir seviyeyle 4.12'yle açılış yaptı.
Dolar ve euro yeniden yükselişe geçti
Dolar ve euro yeniden yükselişe geçti Dolar ve euro yeniden yükselişe geçti Dolar ve euro yeniden yükselişe geçti

Merkez Bankası'nın PPK toplantısında almış olduğu politika faizini sabit tutarak koridorun üst bandı ve geç likidite penceresi faizini artırması kararının ardından dolardün oldukça hareketli bir gün geçirdi. 3.7850'yle güne başlayan dolar gün içinde yükselişe geçerek 3.8460 seviyesini gördü. 

Dolar hareketli günün ardından bugün dünki kapanışa yakın bir seviyede 3.8316'yla başladı. Açılışın hemen ardından dolar 3.8145 seviyesine geriledi. 

EURO TARİHİ REKORUNU YENİDEN KIRACAK MI?

Dün güne 4.05 seviyesinde başlayan euro gün içinde tarihi rekoruna yakın bir seviyeye geldi. 11 Ocak'ta 4.1804 seviyesine yükselerek tarihi zirveyi gören euro, dün günü 4.1252 seviyesiyle kapattı. Euro güne de rekora yakın seviyede 4.1219'la başladı hemen ardından 4.1042 seviyesine gevşedi. 

GÖZLER FITCH'TE

Öte yandan döviz kurlarındaki hareketlilik yarın Fitch'ten gelecek açıklamayı bekliyor. Fitch, Türkiye için yatırım yapılabilir notu veren tek kredi derecelendirme kuruluşu. 

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