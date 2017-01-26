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26 Ocak 2017 Perşembe28 R.Ahir 1438
- Musul'da petrol kuyuları yanmaya devam ediyor!Türkiye Kamu-Sen'de ikinci kez gerginlik çıktı!TOKİ'den "Binayı yık evini al" projesi!Rusya Astana'da Kürtlere özerklik önerdi!TSK açıkladı: 23 terörist öldürüldüO şoförün ayağı yokmuşDolar ve euro yeniden yükselişe geçtiDünya nereye gidiyor?Bahçeli'nin görevden aldığı MHP'li eski Burdur il yöneticilerinden 'Hayır' bildirisiİstanbul’da kar yağışı ekipler alarma geçti!
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- Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
- “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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TSK açıkladı: 23 terörist öldürüldü
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