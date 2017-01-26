26 Ocak 2017 Perşembe28 R.Ahir 1438
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TOKİ'den "Binayı yık evini al" projesi!

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"Kamusal alan" olarak kaydı bulunan bölgeler, boşaltılarak yeşil alan, yol, okul, hastane, ibadethane ve otopark gibi sosyal donatılar için kullanılacak
TOKİ'den "Binayı yık evini al" projesi!
TOKİ'den TOKİ'den TOKİ'den

Eski imar planlarında ‘kamusal alan’ olarak kaydı bulunan bölgeler, boşaltılarak yeşil alan, yol, okul, hastane, ibadethane ve otopark gibi sosyal donatılar için kullanılacak. TOKİ belediyelerle ortak çalışıp elindeki 3 bin konutu İstanbul’un ‘içine’ nefes aldırmak için tahsis edecek

İstanbul’un belki de trafikten de önemli en büyük sorunu depreme dayanıklı olmayan ve dip dibe inşa edilmiş kentsel dönüşüm için sırasını bekleyen binaları. İşte bu konuda Başbakanlık Toplu konut İdaresi (TOKİ) önemli bir projeyi hayata geçirmek üzere. Projenin asıl amacı İstanbul’un merkezdeki görece eski semtlerinin meydanlarını açarak şehrin içini rahatlatmak.

TOKİ, Kayaşehir bölgesinde yapımı devam eden yaklaşık 3 bin konutu, İstanbul’a kamusal alan kazandırmak için Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine tahsis etmeye karar verdi. Konunun detaylarını TOKİ Başkanı Ergün Turan anlattı. Kayabaşı bölgesinde inşa ettikleri 3 bin konutu mayısa kadar oturuma hazır hale getireceklerini anlatan Turan, “Bu konutları İstanbul’daki belediyelere tahsis ettik. Büyükşehir veya ilçe belediyelerinin yetki alanında bulunan kamusal alanları boşaltmak için bu kararı aldık” dedi.

SIKIŞIK İLÇELERE NEFES ALDIRACAK

Bunun için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerle ortak bir toplantı yaptıklarını belirten Turan, İstanbul’un sıkışmış bölgelerine nefes aldıracak bu projenin büyük ilgi gördüğünü anlattı. Eski imar planlarında yeşil alan, okul, Hastane veya park yeri olarak geçen ancak daha sonra üzerinde bina yapılan yerlerin tekrar kamusal alana dönüştürülmesinin önemine dikkat çeken Turan, “Belediyeler bizim tahsis ettiğimiz alanları kamulaştıracak. Tahsis ettiğimiz konutlardan belirlenen kontenjan kadar vatandaşı rızalarını da alarak bizim tahsis ettiğimiz konutlara taşıyacak” diye konuştu.

TOKİ’NİN TAHSİS ŞARTLARI NELER?

Kayabaşı’ndaki evleri belediyelere uygun şartlarda tahsis edeceklerini de vurgulayan Turan, kamulaştırma için yeterli kaynağı olmayan belediyeler için bunun önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Turan, şunları kaydetti: “Tahsis edeceğimiz evlerin parasını belediyelerden 10-15 yıllık vadelerle tahsil edeceğiz. Belediye ise uygun fiyatlarla bu evlere kendi rızasıyla taşınmak isteyen vatandaşlara satacak. Ve boşaltılan bu alanları kesinlikle imara açamayacak. Kamu alanı olarak donatılacak. Bu bizim birinci şartımızdır.”

‘SATIŞA ÇIKARIRSAM KAHRAMAN OLURUM’

Attıkları bu adımla İstanbul’daki sosyal dönüşümü hızlandırmayı hedeflediklerini vurgulayan TOKİ Başkanı Ergün Turan, belediyelere tahsis edecekleri 3 bin konutun piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar liraya tekabül ettiğini belirtti. Bu daireleri satışa çıkarmaları halinde 100- 150 bin arasında taleple karşılaşabileceklerini belirten Turan, şu değerlendirmede bulundu: “Bunları satışa çıkarsam kahraman olurum.

Ama kente ve sosyal dönüşüme faydamız olsun istiyoruz. İstanbul’un nefes alması gerekiyor. Bu TOKİ’nin İstanbul’a yapacağı en önemli hizmetlerden biri olacaktır. Kilometrekarede 45 bin kişinin yaşadığı ilçeler var. Bazı bölgeler kilitlenmiş durumda. Zor bir iş fakat biz başarmak istiyoruz. Bunun için bu konutları dönüşüm amaçlı kullanmaya karar verdik. 4-5 yıl bu proje devam etmeli. En az 40 bin konutu bu şekilde dönüşüm için kullanmalıyız.”

500 KONUT İSTEYEN BELEDİYELER VAR

Konuyla ilgili yaptıkları toplantıda hazır bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın “Bunların hepsini bize verin” teklifinde bulunduğunu anlatan Turan, büyükşehir belediyesinin dönüştürmesi gereken çok yeri olduğuna işaret etti. Avrupa yakasındaki belediyelerin tümüne bunu duyurduklarını anlatan Turan, şöyle devam etti: “Parti farkı gözetmeden herkesi çağırdık. Protokolle vermek istiyoruz. 4-5 belediye ile görüşme halindeyiz. Bir belediye 500 daire istedi ancak bu rakam fazla. Bunu başaracak belediye başkanları var. Belediyelerin kaynak sorununu bu yöntemle halletmeye çalışıyoruz.”

100 BİN SOSYAL KONUT İLE HEDEFE YAKLAŞIRIZ

Ergün Turan, TOKİ’nin konut hedefinde çıtayı yukarı çektiğine de vurgu yaptı. Bu yıl 65 bin konut yapımını tamamlayacaklarını anlatan Turan, sektör içindeki paylarını yüzde 9’dan 11’e yükselttiklerine dikkat çekti. Turan, Türkiye’nin her tarafına konut yaptıklarını da belirtti. Her yıl 100 bin sosyal konut üretmeleri halinde 5-6 yılda Türkiye’nin bu segmentteki ihtiyacını karşılama hedefine yaklaşacaklarını dile getiren Turan, “Türkiye’nin de TOKİ’nin de bu potansiyeli var” dedi.

HABERTÜRK

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