26 Ocak 2017 Perşembe28 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Türkiye Kamu-Sen'de ikinci kez gerginlik çıktı!

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Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi'nin önünde dünkü saldırıdan sonra ikinci kez gerginlik çıktı. Yaklaşık 30 kişilik grup, genel merkez binasına girmek istedi. Yüzlerce sendikalı ise genel merkez binasının önünde adeta set çekti.
Türkiye Kamu-Sen'de ikinci kez gerginlik çıktı!
Türkiye Kamu-Sen'de ikinci kez gerginlik çıktı! Türkiye Kamu-Sen'de ikinci kez gerginlik çıktı! Türkiye Kamu-Sen'de ikinci kez gerginlik çıktı!

Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi'ne ikinci kez saldırı girişiminde bulunuldu. Bugün akşam saatlerinde yaklaşık 30 kişilik bir grup, Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi'nin önüne tekrar geldi. Dünkü saldırı sonrasında genel merkez binalarında kendi güvenlik önlemlerini alan yüzlerce sendikalı, grubun içeriye girmesine izin vermedi.

Olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri, protestocu grup ile sendikalarıların arasına girerek güvenlik koridoru oluşturdu
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GECE BASKIN YAPILMIŞTI

Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi dün akşam saldırıya uğramıştı. Binaya zorla giren grup, koridorlarda Devlet Bahçeli lehine slogan atıp, referandumda "hayır" oyu vereceğini açıklayan Genel Başkan İsmail Koncuk'un istifa etmesi istemişti.

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