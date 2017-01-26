26 Ocak 2017 Perşembe28 R.Ahir 1438
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Ruslar ilk elektromanyetik silahı test etti

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Rus mühendisler, elektromanyetik ateşleme mekanizması sayesinde her türlü zırhı delebilecek yeni bir silahı başarıyla test ettiklerini açıkladı.
Ruslar ilk elektromanyetik silahı test etti
Ruslar ilk elektromanyetik silahı test etti Ruslar ilk elektromanyetik silahı test etti Ruslar ilk elektromanyetik silahı test etti

Başkent Moskova yakınındaki Shatura Enstitüsünün yüksek basınç araştırma birimi mühendisleri, patlayıcı ve itici mekanizmalar yerine elektromanyetik güç birikimiyle ateşleme yapan yeni bir silahın testini tamamladıklarını açıkladı. Yeni teknoloji silah, namlusunun içinde her iki tarafında elektromanyetik güç üreticileri olan bir kızakla ateşleme yapıyor.

DÖNÜM NOKTASI

Elektromanyetik silahın yüksek enerji fiziği çalışmalarında yeni bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Enstitü Direktörü Aleksey Şurpov, "Artık saniyede 4,5 kilometre hıza ulaşabilecek düzenekler yapabileceğiz." diye belirtti.

Amerikalılar ise aynı teknolojiyi daha büyük ebatlı top türevi silahlara uygulamak üzere çalışmalar yürütüyor. ABD Savunma Bakanlığı, 20 kilogramlık mermiler fırlatan elektromanyetik ateşlemeli bir topun denizdeki ilk denemelerinin bu yıl ve gelecek yıl içinde yapılacağını açıklamıştı.

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