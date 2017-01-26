26 Ocak 2017 Perşembe28 R.Ahir 1438
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Adana'da saz kedisini kurtarma operasyonu düzenlendi!

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Adana'da nesli tükenme tehlikesinde olan yaralı bir saz kedisi, köpeklerden kaçıp gizlendiği konteynerin altında sıkıştı.
Adana'da saz kedisini kurtarma operasyonu düzenlendi!
Adana'da saz kedisini kurtarma operasyonu düzenlendi! Adana'da saz kedisini kurtarma operasyonu düzenlendi! Adana'da saz kedisini kurtarma operasyonu düzenlendi!

Seyhan ilçesi, Yeşiloba Mahallesi'nde köpekler tarafından kovalanan bir hayvanının konteynerin altına sıkıştığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis ekipleri ise ihbar üzerine Doğayı Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile irtibata geçti.

Görevliler bir süre sonra olay yerine gelip kontrol ettiklerinde yaralı hayvanın nesli tehlike altında bulunan ve doğal yaşam alanı Karataş ilçesindeki Akyatan bölgesi olan "saz kedisi" olduğunu belirledi.

Nesli tükenmekte olan saz kedisini kurtarma operasyonu

İĞNE İLE BAYILTILARAK KURTARILDI

Doğayı Koruma ve Milli Parklar Tarsus Şubesi'nden gelen ekip önce konteynerin altına bakıp hayvanın son durumunu inceledi. Yaralı hayvan boru ile uyuşturucu iğne atılarak bayıltıldı. Bir süre sonra ise bir görevli hayvanı sıkıştığı yerden çıkardı.

Nesli tükenmekte olan saz kedisini kurtarma operasyonu

TARSUS'A TEDAVİYE GÖTÜRÜLDÜ

Saz kedisi kafese konarak Tarsus'a götürülüp tedavi altına alındı. Veteriner hekim saz kedisine bir arabanın çarpmış olabileceğini arka bacağından yaralandığını söyledi.

Nesli tükenmekte olan saz kedisini kurtarma operasyonu

"NESLİ TEHLİKE ALTINDA, KORUMA ALTINA ALINAN BİR HAYVAN"

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7'nci Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte 2013 yılında Saz Kedisi Tür Koruma Eylem Planı çalışmasını yapan ve bu hayvanların en çok bulunduğu Akyatan'da bir süre incelemede bulunan Doğa Koruma Yönetmeni Ayşe Oruç, "Saz kedilerinin yaşam alanları yok olmak üzeredir. Yaban kedilerinin sayıları da gittikçe azalmaktadır. Saz kedisi, ülkemizde tehlike altındaki türlerdendir. Avcılık, habitat kaybı, bataklıkların tarım alanlarına dönüştürülmesi ve kemirgenlerle mücadele sonucu avlarının azalmasıyla tehlike altına girmiştir. Avlanılması yasaktır. Saz kedileri en çok Akyatan'da diğer bir kaç bölgede ise nadiren görülmektedir. Yapılan çalışmada 71 saz kedisi olduğunu ortaya koyduk. Bu hayvanlar devlet tarafından da koruma altına alınmıştır" dedi.

Nesli tükenmekte olan saz kedisini kurtarma operasyonu

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