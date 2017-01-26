Başkent’te acil çağrı merkezleri tek numarada toplandı

Ankara 122 Acil Çağrı Merkezi, acil durumlarda vatandaşların yardım isterken karşılaştıkları sorunları gidermek amacıyla acil durumlarda aranacak çağrı merkez numaralarını tek çatı altında topladı. Böylece herhangi bir acil durumlarda vatandaşlar 122 numarasını aradıklarında karşılarına İçişleri Bakanlığına bağlı kadrolu personeller çıkacak ve ilk çağrıyı karşılayan personel olayın ilgisine göre Emniyet Genel Müdürlüğüne, Jandarma Teşkilatına, ambulansa, İtfaiye Teşkilatına veya Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) gibi kurumlara bu acil çağrıları yönlendirilecek. Ardından bahsi geçen kurumların personelleri sahadaki ekiplerine durumu iletecek ve hemen olaya müdahale edilmesi sağlanacak.
"NUMARALARIN HAFIZADA TUTULMASI ZOR OLUYORDU"
Acil çağrı kurumlarının her birinin farklı numaralar kullanmasının vatandaşta kafa karışıklığına neden olduğunu ifade eden Ankara Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, "Bu numaraların hafızada tutulması zor oluyordu ve kafa karışıklığına da sebep oluyordu. Onun için tek bir numarada toplandı. Ne durumda olursanız olun acil bir durumda olduğunuz zaman 122'yi aramanız yeterli. Bu aynı zamanda tüm birimler burada olduğu için olaylara acil durumlara ortak müdahale etme şansını da bize veriyor" diye konuştu.
"GÜNDE 20 BİN KEZ ARANIYOR"
122 Acil Çağrı Merkezinin bir günde içerinde 20 bin kez arandığını aktaran Bozdemir, bu aramaların neredeyse yarısının yanlışlıkla veya amaç dışı aramalar olduğuna dikkat çekerek, "Maalesef iletişim kuramıyoruz. Yanlışlıkla arıyorlar veya başka amaçlarla arıyorlar. Bu gelen çağrıların yüzde 66'sının gerçek ağrı olduğunu düşünüyoruz. Yüzde 34 oranında da amaç dışı çağrılar var" dedi.
Vatandaşlardan gereksiz yere 112 Acil Çağrı Merkezini aramamalarını rica eden Bozdemir, "Vatandaşlardan isteğimiz gereksiz yere, amaç dışı 112'yi aramamaları. Çünkü burada çok önemli bir hizmet veriyoruz. Burası acil durumdaki tüm vatandaşlarımızın aradığı bir kurum. Eğer gereksiz yere meşgul ederlerse, gerçekten acil durumda olan vatandaşlara müdahalemiz gecikebilir veya hiç ulaşamayabiliriz" ifadesini kullandı.
Yılın her günü 7/24 vatandaşların yardım çağrısına koşan Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi, toplamda 500, günde vardiyalı olarak 70 ila 90 arasında değişen sayıda personelle hizmet veriyor. Çağrı merkezi günde ortalama 20 bin defa aranıyor. Ancak yetkililer bu sayının neredeyse yarısın yanlışlıkla veya amaç dışı olduğunu söylüyor.
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Başkent’te acil çağrı merkezleri tek numarada toplandı
Ankara 122 Acil Çağrı Merkezi, acil durumlarda vatandaşların yardım isterken karşılaştıkları sorunları gidermek amacıyla acil durumlarda aranacak çağrı merkez numaralarını tek çatı altında topladı. Böylece herhangi bir acil durumlarda vatandaşlar 122 numarasını aradıklarında karşılarına İçişleri Bakanlığına bağlı kadrolu personeller çıkacak ve ilk çağrıyı karşılayan personel olayın ilgisine göre Emniyet Genel Müdürlüğüne, Jandarma Teşkilatına, ambulansa, İtfaiye Teşkilatına veya Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) gibi kurumlara bu acil çağrıları yönlendirilecek. Ardından bahsi geçen kurumların personelleri sahadaki ekiplerine durumu iletecek ve hemen olaya müdahale edilmesi sağlanacak.
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