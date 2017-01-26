26 Ocak 2017 Perşembe28 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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İş adamı İsmail Elibol'dan hükümete görülmemiş destek çağrısı!

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İş adamı İsmail Elibol, tarım makinaları ürettiği fabrikasında terörle mücadelede hükümete görülmemiş bir destek çağrısında bulundu.
İş adamı İsmail Elibol'dan hükümete görülmemiş destek çağrısı!
İş adamı İsmail Elibol'dan hükümete görülmemiş destek çağrısı! İş adamı İsmail Elibol'dan hükümete görülmemiş destek çağrısı! İş adamı İsmail Elibol'dan hükümete görülmemiş destek çağrısı!

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinin eski Belediye Başkanı ve iş adamı İsmail Elibol, tarım makinaları ürettiği fabrikasında, terörle mücadelede destek olmak için hükümete ilginç bir çağrıda bulunarak, “Teknik destek verildiği takdirde fabrikamda tank, top, tüfek gibi yapılabilecek ne varsa bütün gücümle devletimin yanında olmak isterim” dedi.

Sandıklı’nın Milliyetçi Hareket Partili (MHP) eski Belediye Başkanı ve iş adamı İsmail Elibol, terörle mücadele konusunda 15 bin metrekarelik tarım aletleri ve ekipmanları ürettiği fabrikasını devletin hizmetine açmaya hazır olduğunu kaydetti. Kendilerinin yarım asırlık bilgi, birikim ve becerilerini devletin hizmetin sunmaya hazır olduklarını dile getiren Elibol, terörle mücadele konusunda hükümetin her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyacının olduğunu vurguladı. Elibol, “Ülkemiz bu dönemde zor şartlardan geçiyor. Biz sanayiciyiz, 57 yıllık bir firmayız. Mühendislerimiz var, ustalarımız, ustabaşlarımız ve kendi bilgi, birikimimiz var. Biz de her zaman devletimizin yanındayız bu Vatan da, bu bayrak ve bu millet içindir. Ben de terörle mücadelede hiçbir destekten kaçınmadan hiçbir beklenti içerisine girmeden, maddi hiçbir şey beklemeden. Gerekirse bu memlekete gücümüzün yettiği kadar devletimiz bize teknik desteğini versin 15 bin metrekareye yakın fabrikamda tank, top, tüfek gibi yapılabilecek ne varsa ben de bütün gücümle devletimin yanında olmak isterim. Biz de karınca misali de olsa devletimize böyle bir destek vermek isteriz. Bu topraklar kolay kazanılmadı” diye konuştu.

“Biz devletimiz için elimizden geleni yapmaya her zaman hazırız”

Türkiye’nin yurt içi ve yurt dışındaki düşmanlarına karşı verilen savaşta devlete destek vermenin kendileri için bir gurur olduğunu aktaran Elibol açıklamalarına şöyle devam etti:

“Ülkemizin gerek Suriye’de, gerek Irak’daki dış düşmanlarına karşı ve içeride PKK, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) gibi düşmanlarına karşı devletimizin yanında olmak bizim için bir gurur kaynağıdır. Hiçbir menfaat ve karşılık beklemende bunu yapmak bize onur ve şeref verir. Biz geçen yıl 95 kişi çalıştırıyorduk, bu sene de 65 personelimizle birlikte çalışmaktayız. Bu devlet olmazsa toprak olmaz, toprak da olmazsa vatan olmaz. Biz bunların bilincinde olan insanlarız. Bizler milliyetçi insanların ülkesini, milletini ve bayrağını seven insanlarız. Bu memleketin şartları altında da herkes yaşamaya mecburdur. Biz devletimiz için elimizden geleni yapmaya her zaman hazırız. Devletimiz bizden her hangi bir istek ve talepte bulunursa bizde hazırız, yeter ki teknik destek verilsin. Bize yol gösterilsin bizim ustalığımızla, sanatkarlığımızla Allah’ın izni ile her şeyi yapmaya güzümüz yeter.”

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