26 Ocak 2017 Perşembe28 R.Ahir 1438
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Adana'da mezarlıkta silahla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu!

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Adana'da mezarlıkta silahla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu!
Adana'nın Yüreğir ilçesi Alihocalı mahallesi mezarlığında kalaşnikof marka otomatik tüfek ve tabancayla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu.
Adana'da mezarlıkta silahla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu! Adana'da mezarlıkta silahla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu! Adana'da mezarlıkta silahla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu!

Ölenlerin Refik Bingül, oto tamircisi Ufuk Altun ve üniversite öğrencisi Eser Binen olduğu belirlendi. Bu üçlünün olaydan bir gece önce yakınlarına eğlenmeye gittiklerini belirterek evden ayrıldıkları, gece bir daha kendilerinden haber alınamaması üzerine ailelerinin polise başvuruda bulundukları öğrenildi.

Olay, Yüreğir ilçesindeki Alihocalı Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde mezarlığa gelen vatandaşlar 01 ERG 36 plakalı otomobilin şoför koltuğunda bir, aracın çevresinde ise 2 kişiye ait ceset gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine mezarlığa polis ekipleri geldi. Mezarlıktaki direğe çarparak duran otomobili inceleyen ekipler biri aracın içinde, biri kapıdan yere düşmüş halde biri de 10 metre uzaklıkta 3 cesetle karşılaştı. İncelemelerde 3 kişinin Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve tabancayla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.  Cenazeler otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda ölenlerin Refik Bingül, oto tamircisi Ufuk Altun ve üniversite öğrencisi Eser Binen olduğunu tespit etti.

Öte yandan ölen 3 kişinin olaydan bir gece önce yakınlarına eğlenmeye gittiklerini belirterek evden ayrıldıkları, gece bir daha kendilerinden haber alınamaması üzerine ailelerinin Köprübaşı Polis Merkezi'ne sabah saatlerinde kayıp başvurusunda bulundukları öğrenildi. esetleri bulan ve durumu polise bildiren mezarlık görevlisi Mehmet Yıkar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sabah 08.30 sıralarında devriye atıyordum. Bir kişinin otomobil dışında yerde yatar halde gördüm ve polisi aradım. Çevrede de hiç kimse yoktu" dedi. Olayın duyulmasının ardından mezarlığa gelerek gözyaşı döken ölenlerin bazı yakınlarını polis ekipleri sakinleştirdi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Ajanslar

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